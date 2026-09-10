Indonesia căng mình ứng phó với thiên tai kép

Indonesia đang đồng thời ứng phó với cháy rừng, cháy đất (karhutla) tại nhiều địa phương và hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau.

Trong khi các lực lượng tiếp tục kiểm soát các đám cháy và bảo vệ người dân trước tác động của khói mù, công tác tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần khu vực núi lửa, trong đó có 5 nhà báo, đã bước sang ngày thứ ba.

Tại cuộc họp báo ngày 10/9 ở Jakarta, quyền Trưởng Trung tâm Dữ liệu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Berton Panjaitan cho biết công tác chữa cháy tiếp tục tập trung tại các tỉnh ưu tiên, đặc biệt là Tây Kalimantan và Nam Sumatra, nơi diện tích cháy vẫn ở mức lớn.

Các lực lượng đang phối hợp chữa cháy trên mặt đất, tuần tra trên không, thả nước và triển khai hoạt động sửa đổi thời tiết nhằm kiểm soát các điểm cháy. Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, các đám cháy tại khu vực đất than bùn tiếp tục gây khó khăn do lửa âm ỉ dưới bề mặt, khó phát hiện và dập tắt.

Ngày 10/9, Nhật Bản đã điều 3 trực thăng CH-47 Chinook tới Indonesia bằng tàu JS Kunisaki và cập cảng Kijing, tỉnh Tây Kalimantan, nhằm hỗ trợ kiểm soát cháy rừng. Các trực thăng dự kiến sẽ sớm tham gia hoạt động chữa cháy từ trên không, hỗ trợ các lực lượng Indonesia tiếp cận những khu vực khó triển khai lực lượng mặt đất.

Khói mù từ cháy rừng, cháy đất đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân 7 tỉnh gồm Nam Kalimantan, Trung Kalimantan, Tây Kalimantan, Đông Kalimantan, Jambi, Riau và Nam Sumatra.

Sân bay quốc tế Soekarno Hatta phải tạm dừng hoạt động do tro bụi núi lửa, khiến 964 chuyến bay bị ảnh hưởng. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tại họp báo, bà Widyawati, Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết chỉ trong 8 ngày đầu tháng 9, số ca mắc các bệnh hô hấp liên quan đến khói cháy rừng đã tăng hơn gấp đôi, từ gần 51.000 ca lên hơn 113.000 ca.

Bộ Y tế Indonesia đã tăng cường hàng nghìn bác sỹ các chuyên khoa cùng các điều dưỡng, dược sỹ, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ lực lượng y tế tới 7 tỉnh nói trên. Bộ cũng đã phân bổ 1 triệu khẩu trang, 277 máy tạo oxy, 36 bình oxy và gần 4.900 bộ đồ bảo hộ, cùng các trang thiết bị khác tới những địa phương chịu ảnh hưởng.

Ngành y tế theo dõi các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí, trong đó có nhiễm trùng đường hô hấp cấp (ISPA), viêm phổi, hen suyễn, kích ứng mắt và da, đồng thời giám sát chất lượng không khí.

Trong khi đó, tại eo biển Sunda, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần núi lửa Anak Krakatau.

Ông Berton Panjaitan trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Berton Panjaitan cho biết: “Đối với những phóng viên mất liên lạc, hiện tình hình vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các lực lượng tại hiện trường để theo dõi diễn biến và mở rộng khu vực tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hy vọng trong thời gian tới sẽ có thông tin tích cực.”

Đến ngày 10/9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí của nhóm mất liên lạc. Điều kiện sóng lớn và núi lửa vẫn đang hoạt động là những khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Núi lửa Anak Krakatau hiện được duy trì ở cấp cảnh báo 3, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Indonesia. Nhà chức trách Indonesia yêu cầu người dân và du khách không tiếp cận khu vực trong phạm vi 3km quanh miệng núi lửa./.

Indonesia tích cực tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Nhóm người mất tích bao gồm 5 nhà báo, 2 người lái tàu và 1 hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9 (giờ địa phương).