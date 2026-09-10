Mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ tại Quảng Trị

Ngày 10/9, tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Dân Hóa và phường Quảng Trị.

Tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên nền một nghĩa trang cũ.

Bằng phương pháp đào chặn, bóc từng lớp đất và kết hợp với các thông tin đã thu thập, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục kiên trì mở rộng khu vực tìm kiếm. Sau nhiều giờ, lực lượng đã phát hiện và cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật.

Hài cốt thứ nhất được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, cách vị trí phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sỹ ngày 8/9 khoảng 12m. Do thời gian dài nên hài cốt đã phân hủy, nhiều phần xương hóa thành đất đen.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện 30 răng cùng các di vật gồm 7 cúc áo, quần, một hộp dầu cù là, 21 đinh, một tấm tăng và một võng dù.

Hài cốt thứ hai nằm trong tấm tăng, được buộc bằng 3 dây tại các vị trí đầu, thân và chân và cũng đã phân hủy. Các di vật đi kèm gồm 11 cúc áo, quần, một đinh, một tấm vải dù và một tấm tăng còn nguyên gói hài cốt.

Hài cốt thứ ba còn 5 răng nguyên vẹn, một số răng khác bị vỡ; còn một số đoạn xương dưới bánh chè dài khoảng 6cm và xương cẳng tay dài khoảng 13cm. Di vật phát hiện gồm 12 cúc áo, quần, một tấm tăng và 6 đinh đóng quan tài.

Hài cốt thứ tư đã phân hủy thành đất đen nhưng vẫn nằm nguyên trong tấm tăng. Tấm tăng còn giữ được hình dạng như lúc an táng, được buộc bằng 3 dây dù. Di vật kèm theo gồm 11 cúc áo, quần; một tấm tăng bọc quanh hài cốt, một khăn dù và một đinh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 9 đến nay, tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ. Cũng theo cơ quan chức năng, khu vực này trước đây là một nghĩa trang, nơi bộ đội đưa các liệt sỹ tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào về an táng.

Cùng ngày, tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tiếp tục quy tập một hài cốt liệt sỹ.

Hài cốt được xác định bị bom đánh xáo trộn, nhiều phần xương bị vỡ, còn lại một số xương ống chân, xương đùi và xương cẳng tay dài khoảng 15cm. Các di vật được tìm thấy gồm dép cao su, mặt nạ phòng hóa đã phân hủy, nắp bình tông, dây súng và đạn 12,7mm.

Riêng tại phường Quảng Trị, tính từ ngày 10/8 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 27 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 5 mộ tập thể ở trên địa bàn này.

Các hài cốt liệt sỹ hiện chưa xác định được danh tính, quê quán. Sau khi cất bốc, hài cốt và di vật được bảo quản theo quy định để phục vụ nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin đồng thời được chăm sóc, hương khói chu đáo.

Việc liên tiếp phát hiện, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các địa bàn góp phần bổ sung thông tin, làm rõ thêm những dấu tích về các liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là động lực để cán bộ, chiến sỹ tiếp tục kiên trì tìm kiếm, quy tập những đồng đội còn nằm lại trên các chiến trường, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm,” đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ và thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc./.

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các khu vực trọng điểm Từ thông tin do nhân dân cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ và đã phát hiện, cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ. ​

​