TP Hồ Chí Minh triển khai phương án hỗ trợ học tập khi chưa đủ sách giáo khoa

Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập linh hoạt, đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh.

Các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện; vận động những phụ huynh đã mua 2 bộ sách hỗ trợ, cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới.

Giáo viên tại các trường chủ động triển khai phương pháp giảng dạy phù hợp; chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức... giúp học sinh tiếp thu trọn vẹn bài học trên lớp.

Việc sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy cũng được tăng cường, đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in còn thiếu, phụ huynh, học sinh có thiết bị và kết nối Internet có thể truy cập để sử dụng sách giáo khoa PDF miễn phí, tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: taphuan.nxbgd.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị cung ứng đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách trong thời gian sớm nhất. Ngành Giáo dục mong phụ huynh yên tâm, bình tĩnh và theo dõi sát các kênh thông tin chính thức từ phía nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con em mình.

Thông tin thêm về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 4/3/2026 đã tổng hợp nhu cầu và gửi về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

Đến ngày 8/9/2026, đơn vị này đã cung ứng 26.931.865 bản sách, đạt 107% kế hoạch. Tuy nhiên, trong số đó có một số phụ huynh mua 2 bộ sách. Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in để đáp ứng nhu cầu của học sinh và các trường.

Qua rà soát, đến nay đa số các trường đã đặt mua hoặc đã có phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh. Trong danh sách những trường được thống kê chưa đặt sách, một số đơn vị đã sáp nhập, tổ chức lại, không còn tồn tại độc lập; một số trường có nhiều phụ huynh học sinh đã tự trang bị sách; một số trường hợp đã nhận sách nhưng còn thiếu một vài cuốn do tình hình cung cấp không đầy đủ…

Thời điểm hiện tại, 100% các trường đã chốt nhu cầu thực tế lần 2, đăng ký mua bổ sung phần còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng. Toàn bộ lượng sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục tổng hợp và đặt mua theo đúng nhu cầu thực tế của học sinh đang được khẩn trương vận chuyển và bàn giao trực tiếp về từng trường.

Ngay khi tiếp nhận bàn giao, các trường sẽ chủ động gửi thông báo chi tiết về thời gian, hình thức nhận sách đến từng phụ huynh và học sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giao sách đến các nhà trường theo thời gian thống nhất giữa 2 bên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng phụ huynh tập trung đông, xếp hàng mua sách tại một số khu vực trên địa bàn thành phố trong những ngày qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Ngoài phụ huynh tại thành phố, còn có người từ các tỉnh lân cận đến mua sách, có trường hợp đã mua được sách nhưng tiếp tục mua giúp cho người thân hoặc có trường hợp mua lại để bán ra bên ngoài…/.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Tháo gỡ ngay khó khăn trong cung ứng sách giáo khoa Vấn đề quản lý, cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như với mặt hàng thiết yếu, đặc thù, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận, quan trọng nhất là cung cấp kịp thời với giá cả do nhà nước quản lý.

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