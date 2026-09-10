Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trong thi cử

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống gian lận trong thi cử.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công an, Tài chính, Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ...; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Điện Biên, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Trị, An Giang, Cà Mau; lãnh đạo một số cơ sở giáo dục và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra, thời gian qua, công tác coi thi, giám sát thi ở một số nơi còn lỏng lẻo; còn bất cập trong việc chấm thi tự luận; điểm học bạ đôi khi chưa thực chất; công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi chưa phát huy đầy đủ vai trò phòng ngừa, phát hiện vi phạm; phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận cần được chú trọng, nâng cao.

Từ nhận diện những tồn tại, Bộ đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát; lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy định tổ chức thi; thay đổi phương án, cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát đi vào thực chất để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Sau khi lắng nghe các đại biểu thảo luận, góp ý, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc, cầu thị các ý kiến.

Về giải pháp phòng, chống gian lận trong thi cử, cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng giao Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.

Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định, hành vi bị nghiêm cấm; xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá; hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung; nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng lưu ý cần tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn; bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật nếu cần thiết, bảo đảm tính răn đe.

Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra; xác định các điểm thi, phòng thi, kết quả hoặc biểu hiện có rủi ro để chủ động kiểm tra, xác minh. Đồng thời, xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các phương án gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành.

Phó Thủ tướng lưu ý xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục và người phụ trách kỳ thi phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao nếu xảy ra gian lận nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình hoặc không xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo./.

Triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử quy mô lớn Hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng triệt phá.