Lào Cai đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các khu vực trọng điểm

Ngày 10/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức tìm kiếm, cất bốc được thêm 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn Nậm Pản và thôn Páo Tủng, xã Mường Khương, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, cất bốc lên 44 hài cốt.

Trước đó, từ thông tin do nhân dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phát hiện, cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ.

Ngay sau khi cất bốc, đơn vị tiến hành quy tập, bảo quản hài cốt theo quy định; đồng thời tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đến nay, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, cất bốc được 44 hài cốt liệt sỹ.

Cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại thôn Nậm Pản, xã Mường Khương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đẩy mạnh rà soát, thu thập, xác minh thông tin; mở rộng địa bàn tìm kiếm, phấn đấu quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ và nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các khu vực trọng điểm, nhất là những địa bàn có nhiều thông tin về liệt sỹ hy sinh nhưng chưa được quy tập; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu chiến dịch; góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sỹ và tiếp tục lan tỏa sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc./.

Gia Lai về đích Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, toàn tỉnh Gia Lai có 113 nghĩa trang liệt sỹ tại 65 xã, phường, với 11.976 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.