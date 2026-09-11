Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ulan Bator, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.



Tiễn Đoàn tại sân bay Chinggis Khaan (thủ đô Ulan Bator) có Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J.Bayarmaa; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nyam-Osor Uchral, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

Hai bên thống nhất phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Hai bên đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của mỗi nước; thúc đẩy ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam-Mông Cổ; tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối giao thông, logistics, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng hơn với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa; thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ đã thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời góp phần chuyển những định hướng lớn của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ thành các chương trình hợp tác cụ thể, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững./.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ Chiều 11/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ulan Bator về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.