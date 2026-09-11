Quản lý mỹ phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe, nhưng không siết chặt thị trường

Sáng 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Y tế đã báo cáo quá trình tổng kết thi hành pháp luật, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, đồng thời trình bày các nội dung còn ý kiến khác nhau như thẩm quyền quy định cơ chế quản lý chất lượng chuyên ngành, phương pháp phân nhóm rủi ro mỹ phẩm tự động và phạm vi áp dụng Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN (ACD).

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự kiên trì, nỗ lực của Bộ Y tế và tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong quá trình chuẩn bị dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỹ phẩm là lĩnh vực nhạy cảm, tác động xã hội rộng lớn và thị trường đang phát triển rất sôi động nhưng cũng tồn tại nhiều bất cập như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Do đó, việc xây dựng Nghị định phải lấy ưu tiên hàng đầu là an toàn và sức khỏe của người dân, đồng thời phải bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp uyển chuyển với các quy định pháp luật hiện hành để không làm gián đoạn thị trường.

Về tư duy quản lý, Phó Thủ tướng khẳng định thể chế pháp luật phải tạo hành lang thông thoáng thúc đẩy thị trường phát triển, tuyệt đối không quản lý theo tư duy "không quản được thì cấm". Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải thực hiện có lộ trình phù hợp với nguồn lực và công cụ thực tế, bảo đảm vừa kiểm soát tốt đầu vào vừa lấy hậu kiểm làm trọng tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đối với Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam tuân thủ đầy đủ các cam kết đã thống nhất; riêng những biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm mà quy định khu vực chưa đề cập thì bổ sung quy định trong nước phù hợp với năng lực quản lý hiện có.

Đối với cơ chế phân loại rủi ro mỹ phẩm, Phó Thủ tướng thống nhất hướng tiếp cận chỉ quy định các tiêu chí phân loại rủi ro chung, qua đó đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hải quan. Đồng thời, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố hợp quy và điều khoản chuyển tiếp cần được thiết kế khả thi, có hiệu lực ngay khi ban hành nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh quá trình xây dựng dự thảo Nghị định đã kéo dài và các vướng mắc còn lại không nhiều, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để sớm trình lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Trong đó, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát kỹ thuật lập pháp và thẩm quyền ban hành, Bộ Y tế chủ động triển khai công tác truyền thông về các điểm mới của dự thảo nhằm thống nhất nhận thức xã hội và định hướng thị trường./.

Gia Lai: Phát hiện hơn 3,4 tấn mỹ phẩm không có phiếu công bố sản phẩm Tang vật bị tạm giữ gồm 1.504kg kem dưỡng trắng toàn thân màu vàng chứa trong 32 thùng giấy và 1.943kg kem dưỡng trắng toàn thân màu trắng chứa trong 48 thùng giấy với tổng khối lượng 3.447kg.