Đại sứ Ấn Độ: Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS và hợp tác song phương

Nhân dịp Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa về những nội dung liên quan.

- Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026. Đại sứ cho biết phía Ấn Độ đánh giá thế nào về vị thế, vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương cũng như việc hai nước có thể phối hợp, chia sẻ những tầm nhìn phát triển nào để đóng góp vào chủ đề chung của Hội nghị năm nay?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Chúng tôi coi Việt Nam là một phần rất quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ cũng như trong khuôn khổ rộng lớn hơn của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam là thành viên rất quan trọng trong khuôn khổ ASEAN.

Xét về khía cạnh này, cả Ấn Độ và Việt Nam đều ủng hộ sự phát triển tự nhiên, không áp đặt. Với chúng tôi, Việt Nam là một đối tác vô cùng quan trọng, đặc biệt là trên trường đa phương. Giống như Ấn Độ, Việt Nam tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và là một thành viên rất có trách nhiệm của Liên hợp quốc. Khi các giá trị của hai bên gặp nhau và cả hai cùng thượng tôn pháp luật, sự hợp tác sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Chính vì vậy, trong các khuôn khổ như BRICS, việc hai bên cùng tham gia và có sự đồng thuận là điều rất quan trọng. Tầm nhìn chiến lược của hai nước có sự tương đồng. Đó là lý do tại sao sự hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên trường đa phương, cũng như việc Việt Nam tham gia vào khuôn khổ BRICS lại quan trọng đến vậy.

Năm nay là Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và cũng là lần thứ tư Ấn Độ đăng cai sự kiện này. Chúng ta sẽ chứng kiến sự tham gia của gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ cũng như lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Chủ đề của hội nghị năm nay là “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.” Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đặc biệt chú trọng việc lấy người dân làm trung tâm cho chủ đề này, điều rất tương đồng với cách tiếp cận của Việt Nam. Đối với bốn trụ cột là đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững và khả năng chống chịu, Việt Nam có rất nhiều dư địa để đóng góp. Hãy nhìn vào tầm nhìn phát triển đến năm 2045 của chính các bạn, nội dung của bốn trụ cột này mang ý nghĩa rất lớn. Đối với chúng tôi - bao gồm cả tầm nhìn "Viksit Bharat@2047" (Ấn Độ phát triển vào năm 2047) - tôi cho rằng Việt Nam có thể đóng góp rất nhiều cho cơ chế và mô hình hợp tác này.

- Bên cạnh chương trình đa phương, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ có các hoạt động làm việc song phương quan trọng tại Ấn Độ. Theo Đại sứ, các hoạt động song phương của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ có ý nghĩa thế nào đối với quan hệ hợp tác hai nước?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Năm nay là một năm rất đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Năm nay, hai nước chúng ta cũng đã nâng tầm quan hệ lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” nhân nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra chỉ khoảng bốn tháng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đối với chúng tôi, đây là một năm vô cùng quan trọng. Năm tới, chúng ta sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chiều 26/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Pabitra Margherita. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhìn lại chuyến thăm cấp Nhà nước hồi tháng 5, lãnh đạo hai bên đã thống nhất về nhiều lĩnh vực để thúc đẩy quan hệ phát triển. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này sẽ giúp lãnh đạo hai nước đánh giá tình hình, đồng thời đưa ra định hướng và tầm nhìn để các cơ quan chức năng tiếp tục phát triển quan hệ đối tác này.

- Đại sứ có đánh giá thế nào về triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Như đã đề cập ở trên, Tầm nhìn 2045 của Việt Nam và tầm nhìn "Viksit Bharat@2047" của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Xét trên một khía cạnh nào đó, cả hai đều lấy người dân làm trung tâm. Đối với tôi, trong bất kỳ mối quan hệ đối tác nào, yếu tố quan trọng nhất chính là con người.

Giữa Việt Nam và Ấn Độ tồn tại mối quan hệ đối tác dựa trên nền tảng văn minh, được kết nối bởi nhịp cầu Phật giáo. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào bối cảnh hiện đại, hai nước còn có sự gắn kết mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác.

Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2045 và Viksit Bharat@2047, chúng ta sẽ tăng cường hợp tác không chỉ các trụ cột hợp tác truyền thống như quốc phòng, an ninh và văn hóa, mà còn hướng tới các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học-công nghệ. Tôi tin rằng đây là những lĩnh vực của tương lai. Lý do là vì cả hai nước đều sở hữu cơ cấu dân số trẻ, đầy khát vọng và có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xét trên khía cạnh đó, mối quan hệ đối tác này - như Thủ tướng của chúng tôi từng đề cập nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã mở ra một kỷ nguyên vàng cho quan hệ hợp tác song phương.

- Lãnh đạo hai nước đã nhất trí hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2030 một cách cân bằng và bền vững, đồng thời dỡ bỏ các rào cản thương mại để tạo điều kiện tiếp cận thị trường. Đại sứ có thể chia sẻ quan điểm về triển vọng hai nước đạt được mục tiêu này và đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những vướng mắc trong tiếp cận thị trường và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, năm 2016 kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD; đến năm 2025, con số này đã lên tới 16 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới góc độ của một đại sứ, tôi cho rằng lẽ ra chúng ta đã có thể đạt được mục tiêu 25 tỷ USD sớm hơn nhiều. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều lĩnh vực mà hai bên có thể bổ trợ cho nhau.

Đối với tôi, trên cương vị đại sứ, thương mại là khía cạnh quan trọng nhất trong quan hệ đối tác của chúng ta. Tôi tin rằng đây là lĩnh vực mà chúng ta mới chỉ bắt đầu hành trình phát triển; còn rất nhiều điều hai bên có thể cùng nhau thực hiện.

Tôi xin nêu một vài luận điểm như sau. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận với các đối tác Việt Nam, bao gồm cả khu vực công và tư nhân. Một tin vui là chúng ta đang đạt được tiến triển trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, dược phẩm và y tế.

Chúng tôi cũng đang thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho nhiều loại hàng hóa. Ngay trong tháng trước, hai bên đã cho phép xuất khẩu nho Ấn Độ sang Việt Nam và sầu riêng Việt Nam sang Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang triển khai các thủ tục liên quan đến lựu, bưởi và nhiều mặt hàng khác.

Tuy nhiên, điều cốt lõi là chúng ta cần đưa mối quan hệ này tiến xa hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận song song.

Một là, ở cấp chính phủ, chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng các nhóm công tác chung - bao gồm các quan chức và nhà hoạch định chính sách - sẽ đạt được những kết quả cụ thể và thiết thực. Chúng tôi hy vọng rằng phiên họp của Tiểu ban hỗn hợp về thương mại sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam.

Khía cạnh thứ hai là sự tương tác giữa các doanh nghiệp với nhau. Điều này rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, về mọi mặt, tôi thực sự muốn thúc giục cả hai bên đẩy mạnh hơn nữa và tập trung hơn nữa vào vấn đề này.

Bởi suy cho cùng, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của nhiều giá trị chung, lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Tất cả những điều đó cần được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, hữu hình. Và trong lĩnh vực thương mại, tiềm năng cho việc này là rất lớn.

- Việt Nam sẽ đăng cai Năm APEC 2027. Từ góc độ của Ấn Độ, đối tác kinh tế lớn trong khu vực, Đại sứ nhận định thế nào về cơ hội của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế và tạo ra những dấu ấn khu vực thông qua sự kiện này?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam lần thứ ba vinh dự đăng cai Hội nghị cấp cao APEC.

Tôi cho rằng vị thế của Việt Nam vốn đã rất vững vàng trên trường quốc tế và không cần phải đợi đến một hội nghị thượng đỉnh để khẳng định điều đó. Việt Nam luôn là một thành viên có trách nhiệm và tích cực của Liên hợp quốc, đồng thời được cộng đồng quốc tế tôn trọng. Các bạn là đại diện cho tiếng nói của sự vững vàng và lý trí.

Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), ủng hộ mạnh mẽ hội nhập kinh tế và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. APEC 2027 chắc chắn sẽ là bệ phóng tuyệt vời để Việt Nam tiếp tục củng cố tầm vóc toàn cầu của mình.

Việc nhiều nhà lãnh đạo hội tụ tại đất nước của các bạn, đó là cơ hội vàng để Việt Nam dẫn dắt các cuộc thảo luận, sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức kinh tế của thời đại. Ấn Độ rất sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong khả năng của mình để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này vào năm tới.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Tshering W. Sherpa!

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9 Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13/9/2026.