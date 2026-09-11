Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội: Phát huy hiệu quả ngoại giao nghị viện

Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Lãnh đạo chủ chốt và theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho hay chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất, chuyển hóa quan hệ chính trị đang phát triển tích cực thành những hướng hợp tác cụ thể hơn, thiết thực hơn.

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác

Các chuyến thăm đã làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và phát huy hiệu quả của kênh ngoại giao nghị viện với cả Hàn Quốc và Mông Cổ.

Thông qua gần 30 hoạt động cấp cao và chuyên ngành, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận, tháo gỡ vướng mắc và xác định rõ các bước đi tiếp theo trên các lĩnh vực hợp tác.

Một số hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Các cuộc trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều cho thấy các nước rất coi trọng vai trò, vị thế, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, đánh giá cao tầm nhìn và các biện pháp cải cách gần đây của Đảng và Nhà nước ta.

Quốc hội các nước, các đảng phái chính trị mỗi nước đều mong muốn cùng đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển, thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam-Mông Cổ vừa ký lần này cũng như Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc ký kết năm ngoái sẽ tiếp tục là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên.

Ở góc độ ngoại giao nghị viện, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ cho hay chuyến thăm khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp mỗi nước và kênh ngoại giao nghị viện trong việc tạo xung lực mới cho các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong kinh tế-thương mại-đầu tư và khoa học-công nghệ.

Quốc hội Việt Nam và các nước đã cam kết phối hợp chặt chẽ, không chỉ phát huy vai trò lập pháp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp các nước, mà còn tham gia sâu sát vào giám sát triển khai các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết.

Với Hàn Quốc, hai bên đặt trọng tâm là xử lý các vướng mắc, thu hút đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc vào các lĩnh vực ưu tiên, đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình triển khai ba siêu dự án về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Với Mông Cổ, hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD. Phía Mông Cổ khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoáng sản chiến lược, năng lượng tái tạo, những lĩnh vực Mông Cổ có ưu thế như nông nghiệp, đồ len, đồ da để cùng nhau sản xuất, tiếp cận thị trường thứ ba. Trên cơ sở đó, hai bên cũng thống nhất sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Chuyến thăm góp phần củng cố vững chắc nền tảng xã hội của quan hệ. Các lãnh đạo Hàn Quốc luôn bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, coi các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị song phương, cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam. Phía Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo Mông Cổ cũng khẳng định sẽ tạo thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam yên tâm mở rộng làm ăn, sinh sống và học tập ở sở tại.

Việt Nam và hai nước cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Phía Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC 2025 hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho APEC 2027. Phía Mông Cổ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công APEC 2027 và đề nghị Việt Nam ủng hộ Mông Cổ sớm gia nhập APEC.

Để thỏa thuận đi vào thực chất

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, điều quan trọng nhất trong giai đoạn tới là cần đưa các thỏa thuận và cam kết hợp tác vào cuộc sống, thành những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ chỉ ra 4 trọng tâm cần triển khai.

Thứ nhất là duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy mạnh hơn nữa vai trò của Quốc hội mỗi nước trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận đã đạt được và tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

“Trước mắt, có nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết sớm, như vấn đề nhập cảnh Hàn Quốc cho người Việt Nam, nhất là các nhóm đối tượng cần được ưu tiên như người Việt trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải quyết vấn đề giao thông, giao thương còn khó khăn giữa Việt Nam-Mông Cổ cả về đường sắt và đường hàng không,” Thứ trưởng nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân tham quan thảo nguyên tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động chuyển hóa các thỏa thuận thành các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh. Cơ quan đại diện Việt Nam ở Mông Cổ và Hàn Quốc cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong việc đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp thành những kết quả thực tiễn.

Trong hợp tác kinh tế, cần thúc đẩy theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi, qua đó, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại với cả hai nước. Trọng tâm là xác lập và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Hàn Quốc cũng như thu hút đầu tư công nghệ cao của Hàn Quốc vào Việt Nam. Với Mông Cổ, cần sớm hoàn thiện các khuôn khổ bảo hộ đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác các lĩnh vực còn nhiều dư địa.

Về giao lưu nhân dân, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác về nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và kết nối địa phương, trong đó đặc biệt phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại trong quan hệ song phương theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

"Qua chuyến thăm chính thức hai nước lần này, chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp, quyết tâm chính trị cao và các định hướng hợp tác cụ thể đã được thống nhất, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc và Việt Nam-Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực," Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ nói./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước cùng với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ký Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc.