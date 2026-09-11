Chính trị

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách.

Hạnh Quỳnh
Ông Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)
Ông Nguyễn Huy Ngọc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đảng bộ tỉnh Phú Thọ #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phú Thọ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris–Sacley (CEA-Saclay). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp

Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.