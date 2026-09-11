Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân trải nghiệm văn hóa truyền thống của Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu đã được tham gia Lễ hội Naadam thu nhỏ - tái hiện Lễ hội truyền thống lớn nhất, lâu đời nhất và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ.

Phan Phương
Hai Chủ tịch Quốc hội cùng trải nghiệm bắn cung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hai Chủ tịch Quốc hội cùng trải nghiệm bắn cung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đã tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống của người Mông Cổ tại Khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu đã được tham gia Lễ hội Naadam thu nhỏ - tái hiện Lễ hội truyền thống lớn nhất, lâu đời nhất và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; đồng thời trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của người Mông Cổ, thưởng thức các món ăn truyền thống trong không gian nhà lều của người Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt cho biết thông qua hoạt động tại thảo nguyên, phía Mông Cổ mong muốn giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những nét đặc sắc của văn hóa du mục và đời sống của người dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhấn mạnh Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ trong các lĩnh vực như sản xuất da, len, thịt bò, dê để xuất sang nước thứ ba; thúc đẩy mở rộng hợp tác du lịch, tăng cường chuyến bay trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ mong muốn đi du lịch Việt Nam.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân tham quan thảo nguyên tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn và trân trọng tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Quốc hội, các cơ quan hữu quan và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong 3 ngày qua, đất nước và nhân dân Mông Cổ đã để lại cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam những ấn tượng hết sức tốt đẹp về một đất nước tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Đặc biệt, hoạt động tại thảo nguyên là trải nghiệm ý nghĩa đối với các thành viên trong Đoàn, qua đó giúp hiểu biết thêm về văn hóa, đời sống của người dân Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm đều rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mông Cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Lễ hội Naadam #Mông Cổ #Lễ hội truyền thống Mông Cổ
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