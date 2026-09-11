Máy bay quân sự CASA-295 đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ về Hà Nội giám định ADN

Sáng 11/9, chuyến bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân chở 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ phía Nam đã hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) vào khoảng 10 giờ 15 phút.

Tại đây, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hương, tiếp nhận và bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Tại lễ tiếp nhận, lãnh đạo Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đại diện các địa phương đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con đã rời quê hương, gác lại tuổi xuân, tình cảm gia đình và những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, đến nay chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ.

Chuyến bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân chở 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ phía Nam đã hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định chính xác là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về.

Chuyến bay đặc biệt trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Chia sẻ về nhiệm vụ vận chuyển các mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết mỗi chuyến bay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” không đơn thuần là một nhiệm vụ vận chuyển.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một số phận và sự mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi nhiều năm để tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và chu đáo.

“Đây cũng là sự cụ thể hóa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ,” Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn nói.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn cho biết số mẫu được vận chuyển lần này là 13.563 mẫu, nhiều hơn lần vận chuyển trước vào ngày 21/8 hơn 7.000 mẫu.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân và các đại biểu tại lễ dâng hương các liệt sĩ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

13.563 mẫu được vận chuyển từ các địa phương phía Nam

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao số mẫu hài cốt liệt sĩ nói trên.

Trong tổng số 13.563 mẫu, Thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu và tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và bàn giao.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, nhưng vẫn còn những người con ưu tú của Tổ quốc đang nằm lại trong lòng đất mẹ mà chưa được xác định đầy đủ danh tính.

Đằng sau những ngôi mộ chưa rõ tên là nỗi khắc khoải, mong chờ thông tin của thân nhân các liệt sĩ.

“Hành trình vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thao thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên,” Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh.

Từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA của Quân chủng Phòng không - Không quân ra Sân bay Gia Lâm.

Sau khi đến Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu của Thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh để tiến hành giám định ADN.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ đang mở thêm cơ hội làm sáng tỏ thông tin về những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính, từng bước thu hẹp khoảng trống thông tin trên các phần mộ liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình và thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc./.