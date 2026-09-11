Từ những nguồn tin quý giá đến hành trình đưa liệt sỹ trở về

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được đẩy mạnh với những nguồn tin quý giá từ cựu chiến binh, nhân chứng và những phần mộ được phát hiện, góp phần đưa các liệt sỹ còn nằm lại sau chiến tranh trở về với gia đình, quê hương.

Tiếp nhận thông tin về gần 300 mộ liệt sỹ tại khu vực Tà La-Hòn Quắm

Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin ban đầu liên quan đến các khu vực chôn cất liệt sỹ của Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Theo nguồn tin do một cựu chiến binh cung cấp, tại khu vực Tà La-Hòn Quắm từng có ba khu chôn cất với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Các thông tin này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, nguồn tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng (trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) cung cấp trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là thân nhân của gia đình.

Theo ông Hùng, ông từng gặp hai nữ cán bộ giao liên có thời gian hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà và được các nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh xá 78 cùng một số khu vực chôn cất liệt sỹ tại Tà La-Hòn Quắm. Hai nhân chứng hiện đã qua đời.

Theo lời kể được cung cấp, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh được an táng chủ yếu tại khu vực gần bệnh xá. Riêng tại khu vực Tà La-Hòn Quắm được cho là có ba khu chôn cất, với tổng số gần 300 ngôi mộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận vào tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh xá 78 tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn Quảng Nam trước đây. Tuy nhiên, hiện chưa đủ cơ sở để xác định mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm và núi Hòn Tàu; vị trí chính xác của các khu chôn cất, số lượng mộ cũng như danh sách liệt sỹ hy sinh tại đây vẫn cần tiếp tục được xác minh từ nhiều nguồn.

Để có thêm cơ sở làm rõ thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 và các đồng chí, đồng đội từng hoạt động tại khu vực trên nếu biết thông tin về đơn vị, địa bàn hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sỹ hy sinh trong giai đoạn 1968-1972, cung cấp cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ Thiếu tá Cao Văn Long (Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) qua số điện thoại 0963.053.252.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, những thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ, dù là chi tiết nhỏ đều có giá trị trong việc kết nối các nguồn tư liệu, xác định địa điểm chôn cất và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Việc tiếp nhận, xác minh nguồn tin về Bệnh xá 78 và các khu chôn cất tại Tà La-Hòn Quắm được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm cơ sở cho hành trình tìm kiếm, quy tập các liệt sỹ còn nằm lại sau chiến tranh, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Quy tập thành công hài cốt liệt sỹ sau hơn nửa thế kỷ

Ngày 11/9, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã quy tập thành công 1 hài cốt liệt sỹ tại khu vực nghĩa trang tạm Cây Méc, thuộc ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi (tỉnh Cà Mau).

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác quy tập.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiến hành đào tìm sâu dưới lòng đất. (Ảnh: Vĩnh Nghị/TTXVN phát)

Theo hồ sơ khảo sát, trong thời kỳ kháng chiến, trên địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi có 4 nghĩa trang tạm chôn cất bộ đội và du kích địa phương. Sau ngày đất nước thống nhất, chính quyền địa phương đã tổ chức cất bốc, quy tập các phần mộ về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Phước Long cũ (nay thuộc xã Phước Long, tỉnh Cà Mau).

Trải qua thời gian, địa hình tại đây đã thay đổi, trở thành nhà ở, chợ dân sinh và ao nuôi tôm. Dù địa hình có nhiều thay đổi, Đội quy tập vẫn phát hiện dấu vết phần mộ còn sót lại nhờ nguồn tin quý giá từ ông Phạm Văn Hoành (cựu chiến binh trú tại địa phương), lực lượng chức năng đã xác định được vị trí phần mộ còn sót lại sau đợt quy tập năm 1985.

Sau hơn một ngày tích cực phát hoang và đào tìm giữa khu đất bụi rậm, Đội quy tập đã tìm thấy hài cốt liệt sỹ nằm sâu dưới lòng đất sau hơn 50 năm. Theo Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội quy tập lâm thời, đây là hài cốt liệt sỹ thứ 3 được đơn vị tìm kiếm và quy tập thành công trên địa bàn tỉnh kể từ khi thành lập.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục quy tập, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN, xác định danh tính cho liệt sỹ theo đúng quy định của pháp luật trước khi tổ chức lễ an táng.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) đang mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này để đảm bảo không bỏ sót phần mộ nào./.

Chuyển hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sỹ ra Hà Nội giám định ADN Toàn bộ các mẫu hài cốt được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

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