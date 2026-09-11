VNVC và Sanofi hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC và Sanofi (Pháp) vừa xác lập tuyên bố chung, ưu tiên sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam gồm vaccine 6 trong 1, cúm, não mô cầu. Theo kế hoạch, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2028, dự kiến thương mại hóa từ năm 2029.

Ngày 10/9, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) đã trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp tại Paris.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vaccine thế hệ mới tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.

Hiện, dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vaccine.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thắng/Vietnam+)

Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vaccine mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vaccine chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước.

Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vaccine của Sanofi “made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

Ông Stephen Alix-Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vaccine, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế.

“Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam,” ông Stephen Alix nói.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC.

Ba loại vaccine được ưu tiên sản xuất gồm vaccine 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vaccine não mô cầu. Đây là những loại vaccine có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ.

Các vaccine giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi. Theo lộ trình hợp tác, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á sản xuất các vaccine quan trọng này.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

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