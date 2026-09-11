Phát động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa lao động trẻ em trái luật

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em ngày càng được hoàn thiện nhằm bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh và bình đẳng.

Mặc dù vậy, công tác bảo vệ trẻ em vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát và các cú sốc thiên tai/xã hội khiến trẻ em yếu thế có nguy cơ cao phải bỏ học và tham gia lao động sớm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ phát động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030, do Bộ Y tế tổ chức ngày 11/9.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hà Nội với 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, công tác bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và của toàn xã hội.

Trên 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%, 100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ bao gồm: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp.

Lao động trẻ em còn tồn tại ở khu vực nông, lâm, thủy sản, trong hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, vùng dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa - những nơi rất khó kiểm tra, giám sát. Mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở một số nơi còn mỏng, việc kết nối, liên thông và chuyển tuyến dịch vụ chưa đồng bộ; ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu trẻ em tại cơ sở còn chênh lệch giữa các vùng miền.

Do vậy, Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 được triển khai trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên cả nước.

Chương trình hướng tới việc tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác được hỗ trợ can thiệp, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Các đại biểu ấn nút phát động Chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê, tính đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%).

Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 đã đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030: tỷ lệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục sẽ giảm ít nhất 5% mỗi năm, đồng thời đưa tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%; 100% tỉnh, thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình dịch vụ liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Tất cả các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời, phù hợp.

Bên cạnh đó, 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em sẽ được đáp ứng theo đúng quy định pháp luật. Nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, 100% trẻ em thuộc đối tượng bảo vệ và nguy cơ sẽ được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em kết nối dùng chung với các cơ sở dữ liệu liên quan…/.

Hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam bị gián đoạn việc học do các hiểm họa liên quan đến khí hậu Việt Nam là một trong những quốc gia có những cú sốc khí hậu diễn ra thường xuyên và ngày càng gia tăng. Trong năm 2025, bão và lũ lụt là những hiểm họa khí hậu chính gây gián đoạn việc tập trên cả nước, ảnh hưởng đến hơn 3 triệu trẻ em.