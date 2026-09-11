Ngủ sai tư thế, người đàn ông 40 tuổi bị đột quỵ do lóc tách động mạch cảnh

Ngày 11/9, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, các bác sỹ Trung tâm Đột quỵ vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 40 tuổi điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp. Đáng chú ý, trước khi khởi phát bệnh, người bệnh ngủ trên ôtô trong một chặng đường dài, đầu và cổ duy trì ở tư thế lệch, gập trong thời gian kéo dài.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định nguyên nhân đột quỵ là lóc tách động mạch cảnh.

Tiến sỹ Phùng Đình Thọ - Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay lóc tách động mạch xảy ra khi cấu trúc thành mạch bị tổn thương, khiến máu đi vào trong thành mạch và hình thành khối máu tụ. Tổn thương này có thể gây đột quỵ qua hai cơ chế chính: Hẹp hoặc tắc lòng động mạch - khối máu tụ trong thành mạch làm thu hẹp lòng mạch, khiến dòng máu lên não bị giảm. Hình thành huyết khối, gây tắc mạch não: Huyết khối hình thành tại vùng động mạch bị tổn thương có thể bong ra, di chuyển theo dòng máu và gây tắc động mạch trong não.

Theo bác sỹ Thọ, lóc tách động mạch vùng cổ, bao gồm động mạch cảnh và động mạch đốt sống, là một nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ, có thể chiếm tới khoảng 25% các trường hợp đột quỵ thiếu máu não ở người dưới 50 tuổi. Bệnh có thể xảy ra tự phát, nhưng trong một số trường hợp liên quan đến chấn thương hoặc các tác động cơ học lên vùng cổ. Vì vậy, khi khai thác bệnh sử ở người trẻ bị đột quỵ, các bác sỹ đặc biệt lưu ý những tình huống xảy ra trước khi khởi phát như chấn thương vùng cổ, vận động cổ quá mức hoặc duy trì tư thế cổ bất thường trong thời gian dài.

Lóc tách động mạch cảnh có thể biểu hiện bằng các triệu chứng tại chỗ trước hoặc cùng thời điểm xuất hiện thiếu máu não. Các dấu hiệu cần chú ý gồm: Đau đầu hoặc đau vùng cổ; hội chứng Horner: Sụp mi nhẹ và co đồng tử cùng bên tổn thương; ù tai theo nhịp mạch: Người bệnh có thể cảm nhận tiếng đập hoặc tiếng “vù” trong tai theo nhịp tim; các dấu hiệu đột quỵ: Méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác hoặc các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột.

Trường hợp bệnh nhân 40 tuổi là lời cảnh báo đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Ở người trẻ, những tác động bất thường lên vùng cổ cũng có thể là yếu tố liên quan đến các tổn thương mạch máu não nguy hiểm.

Bác sỹ Phùng Đình Thọ khuyến cáo, khi ngủ hoặc di chuyển đường dài, mỗi người nên hạn chế duy trì đầu và cổ ở tư thế gập, xoay hoặc lệch quá mức trong thời gian kéo dài, đồng thời, tránh các động tác bẻ, giật hoặc xoay cổ mạnh.

Đặc biệt, người bệnh nếu xuất hiện đau đầu hoặc đau cổ mới, bất thường, nhất là sau chấn thương hoặc tác động lên vùng cổ, kèm theo các triệu chứng thần kinh như méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê chân tay, rối loạn thị giác… cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được đánh giá và điều trị kịp thời./.

Cấp cứu du khách nước ngoài có dấu hiệu đột quỵ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Kiểm dịch y tế nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hành khách khi có dấu hiệu đột quỵ.