Nghị quyết số 27-NQ/TW: Các mục tiêu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới chỉ rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026).

Nghị quyết chỉ rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.