Rà soát đến từng học sinh, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước 15/9

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản số 1559/NXBGDVN gửi các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc cung cấp ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9/2026.

Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tập trung khẩn trương rà soát đến từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể đến từng tên sách, từng tập; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp và xác nhận số sách giáo khoa còn thiếu gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được cung ứng trong thời gian sớm nhất. Thông tin gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước 11 giờ ngày 12/9.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay nhận thức rõ tầm quan trọng của sách giáo khoa đối với năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực, tăng tốc sản xuất và điều tiết nguồn hàng trên toàn quốc. Tính đến ngày 10/9, đơn vị này đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đã triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, trong tháng Tám, đơn vị này đã chủ động điều chuyển hơn 8 triệu bản sách giáo khoa giữa các vùng miền (Bắc, Trung, Nam, Đồng bằng sông Cửu Long) để cân bằng nguồn cung; tiếp tục phối hợp sát sao với các địa phương để rà soát, bổ sung linh hoạt sách giáo khoa cho các trường hợp học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua kênh nhà trường.

Trong tháng 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng khắc phục thiên tai, bão lũ.

Bên cạnh đó, đơn vị này đã chủ động, linh hoạt ứng phó và triển khai các giải pháp cấp bách như khắc phục tình trạng ùn tắc cục bộ; điều tiết, tăng nguồn cung tức thời; khôi phục kênh đăng ký tại trường…

Cụ thể, các đơn vị phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tăng cường đưa sách giáo khoa đến hệ thống đại lý, cửa hàng sách đồng thời chủ động trao đổi, vận động các trường tiếp nhận đăng ký mua sách.

Đơn vị này cũng đã điều chuyển 8 triệu bản sách giáo khoa giữa các vùng, miền; liên tục vận chuyển sách từ các kho trung chuyển của công ty đầu mối đến nhà sách, cửa hàng bán lẻ và đại lý để phục vụ phụ huynh, học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tiếp nhận nhu cầu mua sách của phụ huynh. Các công ty sách và thiết bị trường học địa phương vận chuyển sách trực tiếp đến trường, giúp phụ huynh không phải đến cửa hàng bán lẻ xếp hàng.

Phụ huynh được khuyến cáo chủ động tra cứu danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ https://nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn.

Các hệ thống nhà sách được tăng cường nhân lực, mở rộng thời gian phục vụ trong ngày và đẩy mạnh kênh đặt hàng trực tuyến, giao sách tận nhà.

Học sinh được khuyến khích sử dụng lại SGK cũ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nếu sách còn sử dụng được, qua đó giảm áp lực mua sách mới và thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác, cập nhật và sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn để chủ động học tập, giảng dạy trong thời gian chờ nhận sách giấy.

Đơn vị này cũng mở các kênh tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ trực tiếp: Email hỗ trợ: tuyentruyen@nxbgd.vn; fanpage Facebook chính thức: https://www.facebook.com/nxbgdvn.veph./.

Vào năm học mới, phụ huynh vẫn chật vật tìm mua sách cho con Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước năm học mới 20 ngày, nhưng thời điểm này, khi năm học mới đã chính thức bắt đầu, phụ huynh vẫn chật vật tìm sách cho con.