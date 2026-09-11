Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng về đảm bảo cung ứng sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông rà soát, đối chiếu số lượng sách giáo khoa còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa; thống kê số sách còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Các sở phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn học sinh, phụ huynh sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí..

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành sách giáo khoa tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các sở giáo dục và đào tạo xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo chính xác số lượng sách giáo khoa tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển; thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được các địa phương xác nhận đều có phương án xử lý.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công khai đường dây nóng, thành lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu sách giáo khoa; công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 15/9. Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ./.

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