Đà Nẵng: Bảo đảm quy trình khai quật và thu nhận mẫu ADN trước mùa mưa bão

Tranh thủ thời tiết thuận lợi trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão, thành phố Đà Nẵng đang tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành công việc này trước ngày 15/9, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sỹ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo tiến độ cập nhật đến ngày 10/9, toàn thành phố có 25.858 mộ liệt sỹ tại 144 nghĩa trang thuộc 58 xã, phường cần được triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Đến nay, các lực lượng đã khai quật, lấy mẫu tại 25.144 mộ, đạt 97,24%; còn 714 mộ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.

Trong số các mẫu đã thu thập có 13.570 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, chiếm 53,97%; 11.574 trường hợp không đủ điều kiện, chiếm 46,03%. Đến nay, 5.960 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để thực hiện phân tích, đối sánh; góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo thành phố đã điều chỉnh phương thức thực hiện, từ triển khai theo hình thức cuốn chiếu sang tiến hành đồng loạt tại các nghĩa trang đủ điều kiện. Cách làm này nhằm huy động tối đa lực lượng, tranh thủ thời gian, không để xảy ra tình trạng địa phương này phải chờ địa phương khác hoàn thành mới triển khai.

Đến ngày 10/9, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 139/144 nghĩa trang, đạt 96,53%. Năm nghĩa trang thuộc năm xã, phường còn lại đang tiếp tục được các lực lượng tập trung triển khai. Riêng trong ngày 10/9, lực lượng chức năng đã khai quật 193 mộ tại 5 nghĩa trang, thu được 78 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cũng được triển khai song song. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 57/390 hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là trong điều kiện thời tiết đang chuyển sang thời điểm có nguy cơ mưa bão. Các lực lượng đang tập trung nhân lực, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm quy trình kỹ thuật trong quá trình khai quật và thu nhận mẫu.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, lưu giữ và chuyển đi giám định là thêm một cơ hội xác định danh tính những người đã hi sinh trong chiến tranh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Đà Nẵng: Từ bức ảnh trong phần mộ, hé mở danh tính liệt sỹ Ngày 22/8, từ một bức ảnh chân dung được tìm thấy trong phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Thái (Đà Nẵng), cơ quan chức năng đã từng bước làm rõ danh tính liệt sỹ đã hy sinh gần 60 năm trước.