Bắt giữ đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân cướp tài sản sau hơn ba giờ truy xét

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin ngày 9/9 đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, hiện ở phường Thủ Đức. Đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi dùng súng đột nhập nhà dân, khống chế người trong gia đình nhằm cướp tài sản trên địa bàn phường An Khánh.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin về vụ việc. Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Chỉ sau hơn ba giờ, đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh.

Qua điều tra ban đầu, do đầu tư tiền ảo thất bại, Nguyễn Tuấn Anh nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng và nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Qua mạng xã hội, đối tượng phát hiện nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân nên chọn gia đình làm mục tiêu. Tuấn Anh chuẩn bị hai khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Tối ngày 7/9/2026, Tuấn Anh đến khu vực nhà nạn nhân, đậu xe tại vị trí không có camera và tìm cách tiếp cận theo đường sông nhưng thấy chưa thuận lợi nên rời đi. Tối ngày 8/9/2026, đối tượng tiếp tục đến gần nhà nạn nhân, ẩn nấp chờ thời cơ. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9/9 Tuấn Anh leo tường vào nhà, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng tìm tài sản. Khi bị gia đình phát hiện, đối tượng dùng súng khống chế, uy hiếp, yêu cầu mở két sắt. Gia đình nạn nhân đã nói chuyện, thuyết phục. Lợi dụng lúc Tuấn Anh sơ hở, các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài, thông báo cho cơ quan chức năng.

Bị phát hiện, Tuấn Anh nổ súng để tìm đường tẩu thoát. Đối tượng chưa chiếm đoạt được tài sản; một người trong gia đình bị thương nhẹ. Khám xét, cơ quan Công an thu giữ hai khẩu súng rulô, 14 viên đạn và năm vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định hai khẩu súng rulô và ba viên đạn chì là vũ khí quân dụng.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của đối tượng và nguồn gốc số súng, đạn thu giữ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải công khai trên mạng xã hội các hình ảnh, thông tin thể hiện tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và thông tin về các thành viên trong gia đình. Những dữ liệu tưởng chừng đơn giản này có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phân tích để lựa chọn mục tiêu, theo dõi quy luật sinh hoạt và chuẩn bị phương thức thực hiện hành vi phạm tội./.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)