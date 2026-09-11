Ninh Bình: Chuyển đổi số đi vào đời sống, mang lại tiện ích thiết thực

Từ khu dân cư đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, phục vụ và cách người dân tiếp cận các dịch vụ công.

Ninh Bình đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, tạo nền tảng xây dựng chính quyền số hiệu quả, gần dân.

Đưa chuyển đổi số đến từng người dân

Với mục tiêu đưa công nghệ số đến gần người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xã Lý Nhân đã triển khai mô hình “Thôn chuyển đổi số” tại thôn 2.

Mô hình triển khai đồng bộ từ đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại nhà văn hóa thôn đến nâng cao kỹ năng số cho cán bộ thôn và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Các thông báo của thôn cập nhật trên nhóm Zalo cộng đồng và bảng tin điện tử; dữ liệu dân cư của các hộ được cập nhật đầy đủ. Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và hỗ trợ thực hiện các thủ tục ngay tại nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2, tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thiết yếu như tiền điện, tiền nước, học phí… Wifi miễn phí lắp đặt tại nhà văn hóa thôn và một số điểm trên địa bàn.

Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Các hộ kinh doanh được vận động sử dụng mã QR trong thanh toán, từng bước đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng mô hình kinh tế số tiêu biểu.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lý Thường Kiệt hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số trong thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Bà Trần Thị Hạnh (người dân thôn 2) cho biết bà rất phấn khởi khi xã Lý Nhân triển khai mô hình “Thôn chuyển đổi số.” Qua các buổi tập huấn, hướng dẫn của cán bộ xã, bà được làm quen với cách sử dụng những ứng dụng, tiện ích số trên điện thoại; đồng thời hiểu thêm về cách thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Theo ông Phạm Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lý Nhân, việc thí điểm mô hình “Thôn chuyển đổi số” tại thôn 2 là nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần đưa chủ trương về chuyển đổi số đi vào thực tiễn đời sống, nhất là tại khu dân cư; đồng thời tạo tiền đề đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Qua quá trình thực hiện tại thôn 2, xã sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện cách thức tổ chức và nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Lý, người dân đến thực hiện nhiều thủ tục, từ đăng ký hộ tịch, chứng thực đến các thủ tục về an sinh xã hội. Các qui trình đều được tiếp nhận, xử lý theo hướng số hóa. Bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đội ngũ cán bộ tại đây còn dành thời gian để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, giải thích rõ những tiện ích.

Anh Lê Anh Cương, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Lý cho biết, thay vì làm hộ, cán bộ hướng dẫn để người dân trực tiếp thao tác trên điện thoại của mình, giúp họ ghi nhớ các bước và có thể chủ động thực hiện trong những lần giao dịch sau.

Tại các thôn trong xã, tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đưa những kỹ năng số đến gần hơn với mỗi người dân bằng nhiều cách làm linh hoạt. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, các tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, khai thác các ứng dụng thiết yếu và trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Ông Trần Minh Huấn (thôn Trạm Đồng, xã Bắc Lý) chia sẻ được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tận tình, ông đã biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác một số tiện ích trên điện thoại; qua đó thấy thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ xây dựng hạ tầng, nâng cao kỹ năng số đến hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công, chuyển đổi số tại Ninh Bình đang từng bước đi vào đời sống, mang lại tiện ích thiết thực và góp phần xây dựng chính quyền số gần dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Tạo nền tảng xây dựng chính quyền số

Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương, công tác chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phong trào “Bình dân học vụ số,” hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó tạo sự lan tỏa, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào quá trình chuyển đổi số.

Xã Lý Nhân triển khai mô hình "Thôn chuyển đổi số" tại thôn 2. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Ninh Bình đã được công bố, công khai theo qui định. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được kiện toàn, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công đã góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính được liên tục, thông suốt; nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước chuyển từ phương thức phục vụ trực tiếp sang phục vụ trên môi trường số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,44 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó hơn 1,35 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến (đạt 93,5%). Tỷ lệ số hóa hồ sơ và trả kết quả điện tử cùng đạt 94%; thanh toán trực tuyến đạt 89,3%.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn nêu rõ chuyển đổi số không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ, phần mềm, nền tảng hay những thuật ngữ công nghệ. Cốt lõi của chuyển đổi số là mang lại giá trị thực tế, giúp người dân thụ hưởng dịch vụ thuận tiện, doanh nghiệp và hộ kinh doanh vận hành hiệu quả, cán bộ làm việc khoa học hơn và chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều; trình độ, điều kiện tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư còn khác nhau. Bên cạnh những người sử dụng công nghệ thành thạo vẫn còn một bộ phận người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, người dân khu vực nông thôn còn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ số.

Vì vậy, việc hình thành tổ công nghệ số cộng đồng và các điểm hỗ trợ chuyển đổi số ngay tại cơ sở, đưa chuyển đổi số đến gần người dân là cần thiết. Tỉnh đang triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số tỉnh.

Các địa phương ưu tiên khai thác hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí; đồng thời quản trị dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ở cấp xã, các nền tảng số dùng chung được khai thác phục vụ quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, tương tác với người dân và cung cấp các dịch vụ số. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, số hóa hồ sơ, đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử, ký số, dịch vụ công trực tuyến; duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng, điểm hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần đưa chính quyền số đến gần người dân hơn./.

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