Israel phát triển hệ thống AI điều phối “bầy đàn” UAV trên chiến trường

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Elbit Systems vừa ra mắt FUSE - hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng điều phối cùng lúc “bầy đàn” thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện mặt đất không người lái trên chiến trường, kể cả trong môi trường hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa.

Trọng tâm của FUSE là Dominion-X - hệ điều hành dựa trên AI có khả năng phối hợp các phương tiện trên không và mặt đất theo thời gian thực, đồng thời cho phép chúng chia sẻ dữ liệu nhiệm vụ thông qua mạng lưới chung.

Hệ thống còn tích hợp khả năng tự động nhận dạng, bám bắt mục tiêu và được thiết kế để tiếp tục hoạt động trong môi trường không thể sử dụng GPS.

Điểm đáng chú ý của FUSE không nằm ở việc phát triển thêm một phương tiện tự hành riêng lẻ, mà ở khả năng quản lý nhiều phương tiện như một lực lượng tác chiến thống nhất.

Theo mô hình “One2Many” (1 hệ thống điều khiển nhiều phương tiện) của Elbit, hệ thống chỉ huy trung tâm có thể điều phối các đội hình UAV và phương tiện mặt đất phân tán, qua đó giảm nhu cầu phải bố trí một người điều khiển cho từng thiết bị.

FUSE bao gồm nhiều cấu hình phục vụ các nhiệm vụ khác nhau như bầy UAV chiến thuật trinh sát và tấn công, phương tiện mặt đất không người lái, UAV tấn công một chiều phục vụ tác chiến đô thị, bảo vệ biên giới, giám sát, thu thập mục tiêu, chuyển tiếp thông tin liên lạc, hỗ trợ tác chiến điện tử và tiếp tế.

Theo Elbit, công nghệ cũng có thể được tích hợp vào các phương tiện và hệ thống quân sự hiện có thay vì yêu cầu quân đội thay thế toàn bộ trang bị.

Các bộ thiết bị tự hành có thể được lắp trên cả phương tiện mặt đất không người lái và phương tiện có người điều khiển, kết hợp điều khiển từ xa và công nghệ định vị bằng hình ảnh.

Elbit cho biết các hệ thống thuộc FUSE đã tích lũy hơn 1 triệu giờ bay hoạt động và hơn 100.000 giờ vận hành tự động trên mặt đất.

Hàng nghìn UAV và hàng trăm phương tiện mặt đất không người lái đã được chuyển giao cho khách hàng, trong khi các công nghệ thuộc hệ thống hiện được triển khai tại Israel, Mỹ và châu Âu.

Elbit tuyên bố việc đưa AI và khả năng tự hành vào các đội hình tác chiến hiện có có thể giúp tăng số lượng phương tiện hoạt động ở tuyến đầu, rút ngắn thời gian từ phát hiện đến tấn công mục tiêu và giảm mức độ bộc lộ của các binh sĩ trên chiến trường.

FUSE phản ánh xu hướng quân sự ngày càng chuyển từ sử dụng từng phương tiện không người lái riêng biệt sang vận hành các nhóm phương tiện tự hành quy mô lớn phối hợp với lực lượng có người điều khiển./.

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