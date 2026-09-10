Houthi kiểm soát cảng chiến lược Mokha, gia tăng sức ép trên Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/9, lực lượng Houthi tại Yemen đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha ở bờ biển phía Tây Yemen sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen.

Bước đi này giúp Houthi mở rộng phạm vi kiểm soát dọc Biển Đỏ và tiến gần hơn tới eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Diễn biến này xảy ra đồng thời với việc Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng toàn cầu.

Một quan chức quân sự Yemen cho biết lực lượng Houthi tiến vào Mokha sau nhiều giờ giao tranh dữ dội, buộc quân đội chính phủ rút về phía Nam, tới khu vực Dhubab, cách đó khoảng 46km về phía Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen, ông Tareq Saleh, cho biết các lực lượng chính phủ, gồm Lực lượng Kháng chiến Quốc gia, Lữ đoàn Giants, Lực lượng Lá chắn Quốc gia và các đơn vị từ Taiz, đã chịu thương vong trong những ngày Houthi liên tục tấn công.

Ông cho biết đã ra lệnh thiết lập một trung tâm chỉ huy thay thế tại địa điểm an toàn để tập hợp lại lực lượng, đồng thời đang tham vấn với Bộ Chỉ huy liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống.

Các nguồn tin Chính phủ Yemen cũng xác nhận rằng họ đã mất quyền kiểm soát Mokha.

Mokha nằm cách Hodeidah, cảng do Houthi kiểm soát, khoảng 150km về phía Nam và từ trước đến nay là căn cứ quan trọng để lực lượng chính phủ đẩy lùi quân nổi dậy khỏi bờ biển Biển Đỏ.

Giao tranh tại miền Tây và miền Bắc Yemen đã gia tăng trong những ngày gần đây, đánh dấu một trong những đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022 giúp chấm dứt phần lớn các cuộc giao tranh quy mô lớn.

Houthi cũng tăng cường tấn công Saudi Arabia và hoạt động vận tải trên Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với Iran. Ngày 10/9, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia ban hành hướng dẫn khẩn cấp, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ chỉ dẫn chính thức.

Thiếu tướng Turki Al Malki, người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen, cho biết Houthi hôm 9/9 đã triển khai tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào các thành phố của Saudi Arabia gồm Khamis Mushait, Abha và Jazan, khiến ít nhất 73 dân thường bị thương tại 3 thành phố trên và cả Najran. Về phần mình, Houthi cho biết Saudi Arabia đã đáp trả bằng 54 cuộc không kích trên khắp Yemen.

Ông Al Malki khẳng định liên quân sẽ xử lý các cuộc tấn công của Houthi một cách có trách nhiệm nhằm bảo vệ chủ quyền, tài sản quốc gia, dân thường và các mục tiêu dân sự của vương quốc, đồng thời nhấn mạnh hành động này tuân thủ nguyên tắc tự vệ theo luật pháp quốc tế./.

LHQ cảnh báo vụ tấn công ở Biển Đỏ làm gia tăng bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu LHQ nhấn mạnh mọi hành vi tấn công nhằm vào tàu dân sự và thuyền viên đều không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do, an toàn hàng hải.