Israel phá hủy mạng lưới đường hầm Hezbollah tại dãy núi chiến lược ở Liban

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/9 tuyên bố đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ để phá hủy hơn 2km mạng lưới đường hầm của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại dãy núi chiến lược Ali al-Taher ở miền Nam Liban, sau khi giành quyền kiểm soát cả khu vực trên mặt đất và dưới lòng đất.

IDF cho biết bên trong 2 đường hầm trải dài hơn 2 km, quân đội Israel đã tìm thấy hàng chục quả rocket, tên lửa, thiết bị bay không người lái, súng máy, tên lửa chống tăng, cùng hàng trăm quả mìn và thiết bị nổ.

IDF lưu ý mạng lưới đường hầm này đóng vai trò là “trung tâm đầu não” của sư đoàn khu vực Badr thuộc Hezbollah-đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát miền Nam Liban, trải dài từ phía Bắc sông Litani đến vùng Sidon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc phá hủy công trình kể trên đã giúp Israel “hoàn thành mục tiêu giành quyền kiểm soát tác chiến đối với dãy núi Ali al-Taher cả trên mặt đất và dưới lòng đất.”

Trong khi đó, hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel đã gây ra một “vụ nổ lớn” tại Ali al-Taher và tạo ra những rung chấn cùng tiếng động mạnh. Thậm chí, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) còn ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,1 tại miền Nam Liban, sau khi xuất hiện tin tức về những vụ nổ lớn trong bối cảnh Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah.

Dãy núi Ali al-Taher, nằm cách biên giới Israel khoảng 15 km, đã trở thành chiến trường trọng yếu trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.

Các lực lượng Israel vẫn duy trì sự hiện diện tại miền Nam Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và những yêu cầu rút quân liên tục từ phía Beirut./.

Không kích tại miền Nam Liban, ít nhất 12 người thiệt mạng Ít nhất 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực gần thành phố Nabatieh, Liban.