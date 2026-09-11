TP Hồ Chí Minh cảnh báo mưa lớn, hầm chui An Phú ngập gây ùn tắc

Sau cơn mưa lớn chiều 10/9 trên diện rộng, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Sáng 11/9, hầm chui tại nút giao An Phú, hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đang bị ngập, lực lượng chức năng phải tạm chặn phương tiện, khiến giao thông quanh khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 1 giờ ngày 10/9 đến 1 giờ ngày 12/9, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại hầm chui An Phú, lực lượng chức năng đang chặn xe, không cho phương tiện đi vào khu vực ngập. Nước dâng sau trận mưa tối 10/9, có thời điểm khoảng 0,5m ở hai hướng gần cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Đoạn hầm bị ngập kéo dài khoảng 300m.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng, máy bơm để thoát nước; đồng thời, đưa xe hút bùn đến hiện trường. Hai máy bơm công suất lớn được sử dụng để bơm nước từ hầm ra khu vực đường Song Hành.

Việc tạm đóng hầm chui khiến giao thông quanh nút giao An Phú sáng 11/9 bị ùn ứ. Các phương tiện xếp hàng dài tại lối ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hướng về nút giao.

Tình trạng ngập tại An Phú là diễn biến tiếp nối sau trận mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối 10/9. Mưa lớn đúng giờ tan tầm đã khiến một số tuyến đường ngập cục bộ, giao thông ùn ứ.

Tại đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, nước dâng nhanh, có đoạn ngập khá sâu, phương tiện phải giảm tốc độ.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng xe ùn ứ kéo dài từ khu vực qua cầu Thị Nghè đến Hàng Xanh. Tại các phường Xuân Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Thảo Điền, An Khánh và nhiều khu vực khác, mưa lớn cũng ảnh hưởng việc đi lại. Một số tuyến đường ở phía Đông và phía Nam Thành phố như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn ghi nhận ngập hoặc ùn ứ cục bộ.

Theo Tiến sỹ Ngô Nam Thịnh - Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng, Thủy văn và Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong tháng 9 còn diễn biến thất thường, nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa, mưa to, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam được dự báo mạnh dần, trong khi dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng mạnh lên và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới; trong nửa cuối tháng 9, Biển Đông có thể xuất hiện thêm một đợt áp thấp nhiệt đới.

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều biến động, người dân cần theo dõi sát các bản tin khí tượng, chủ động lựa chọn lộ trình, đặc biệt lưu ý các tuyến đường thấp, hầm chui và khu vực có nguy cơ ngập khi xuất hiện mưa lớn./.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh ngập, ùn ứ Tại đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh trên mặt đường; một số đoạn ngập khá sâu, nước phủ gần hết mặt đường khiến xe máy, ôtô giảm tốc độ khi qua khu vực này.