Cần Thơ: Khởi tố người bị cáo buộc đăng 48 video xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1973, trú tại xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra, vào tháng 8/2013, Tuyền cùng một số đối tượng cầm đầu khiếu kiện kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũ để gây rối. Sau đó, Tuyền bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng," chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10/7/2015.

Đến năm 2020, Tuyền ba lần bao chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46ha, bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản."

Khi ra tù vào năm 2022 đến nay, Tuyền thường xuyên đi ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp, có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong, ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ.

Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhiều video clip trên tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen” do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ.

Đến ngày 25/8, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ chỉ đạo chuyển tài liệu đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ để thụ lý, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trưng cầu giám định 48 video thu giữ có bị cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh hay không.

Kết quả, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố kết luận 48 video không bị cắt ghép, chỉnh sửa; đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung đối với 48 video clip nêu trên.

Theo kết luận giám định xác định, nội dung, lời nói trong 48 video có lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo cấp cao và một số cá nhân. Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo luôn có chiều hướng gia tăng, chưa có biểu hiện giảm về số lượng vụ việc. Tính chất các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, kéo dài, vượt cấp, đơn thư chuyển lòng vòng… làm lãng phí thời gian, công sức và chi phí cho các cơ quan Nhà nước cũng như người khiếu nại, tố cáo.

Các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thường tập trung chủ yếu là đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… Người khiếu nại, tố cáo mặc dù không có chứng cứ chứng minh cho nội dung khiếu nại, tố cáo nhưng vẫn xuyên tạc, vu khống, nói xấu cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Nhà nước nhưng quyền đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng quyền để gây cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác đều bị xử lý nghiêm.

Trường hợp có dấu hiệu lợi dụng quyền để gây rối, vu khống hoặc kích động, cơ quan có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm./.

Tạm giữ người đăng nội dung sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân trên TikTok Nội dung các video mà Lê Thị Hiểu đăng tải thể hiện nhiều phát ngôn mang tính quy chụp, thiếu căn cứ, đưa ra thông tin không đúng sự thật về chủ trương, chính sách của Nhà nước.

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