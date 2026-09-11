Người dân thẳng thắn bày tỏ ý kiến với Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (điểm cầu chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố).

Vấn đề di dời, tái định cư được người dân quan tâm

Tại hội nghị, người dân tại các điểm cầu thông qua màn hình trực tuyến đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn.

Bà Lê Thị Dung, đại diện cho nhân dân thôn Hải Bối, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), bày tỏ sau khi chủ động tìm hiểu thông tin, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, bản đồ niêm yết công khai và nghe báo cáo, đại đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ chủ trương lớn của nhà nước và thành phố trong việc quy hoạch, cải tạo cảnh quan sông Hồng.

Tuy nhiên, qua đối chiếu thực tế với bản đồ quy hoạch đang niêm yết nhận thấy một số vấn đề cần được xem xét, điều chỉnh.

Cụ thể, thôn Hải Bối có 2 ngôi đình là Đình Cả và Đình Nhị. Tuy nhiên, vị trí Đình Nhị trên bản đồ hiện chưa trùng khớp với vị trí thực địa. Ngoài ra, Di tích lịch sử-cách mạng Quán cơm cụ Tấc tại thôn cũng chưa được thể hiện trên bản đồ quy hoạch.

Bên cạnh đó, các công trình phục vụ dân sinh thiết yếu như Trường Mầm non Hải Bối, Nhà văn hóa thôn Yên Hà, Đình thôn Yên Hà... chưa được cập nhật đúng vị trí hoặc chưa có định hướng rõ ràng trong đồ án.

Vì vậy, đề nghị thành phố cùng các cơ quan lập quy hoạch tổ chức rà soát kỹ lưỡng, cập nhật chính xác vị trí, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất của toàn bộ các công trình văn hóa, lịch sử và hạ tầng nêu trên.

Ngoài ra, theo định hướng Quy hoạch, các khu dân cư hiện hữu tại Hải Bối, Yên Hà, Ngọc Giang cơ bản được giữ lại và chỉnh trang; chỉ một phần của thôn Yên Hà nằm trong hành lang thoát lũ theo Quyết định 257/QĐ-TTg ban hành ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ là thuộc diện phải di dời.

Để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và đồng thuận phối hợp với chính quyền, bà Lê Thị Dung cũng đề nghị thành phố sớm xác định và công bố rõ ràng, chi tiết ranh giới các khu vực dân cư hiện hữu được giữ lại và đón cải tạo, giúp người dân an tâm sinh sống và thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.

Người dân phường Hai Bà Trưng thực hiện đóng góp ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng trên nền tảng số. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN.)

Cùng đó, thành phố sớm ban hành và công khai khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng, công bằng và minh bạch đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cũng như các hộ thuộc diện di dời khỏi hành lang thoát lũ.

Thành phố nên công khai lộ trình thực hiện và sớm tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân về phương án tái định cư (nghiên cứu lồng ghép ngay trong quá trình lập Quy hoạch); đồng thời xây dựng chính sách an sinh xã hội chi tiết, dài hạn cho nhân dân sau khi giải phóng mặt bằng.

Còn ông Hoàng Văn Tám, tổ dân phố Thạch Cầu 1+2, phường Long Biên (Hà Nội), đề nghị thành phố xem xét phương án tuyến đường rộng 73,5m chạy qua giữa khu dân cư Thạch Cầu tại bản vẽ 1/500.

Theo ông Hoàng Văn Tám, khu dân cư Thạch Cầu có lịch sử gần 500 năm, việc tuyến đường đi qua giữa khu dân cư có thể ảnh hưởng đến đời sống và tình cảm của nhân dân, do đó đề nghị điều chỉnh tuyến đường ra khỏi khu dân cư, không giải tỏa trắng khu dân cư Thạch Cầu và cho phép giữ lại khu nghĩa trang.

Cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các khu dân cư có lịch sử hình thành lâu đời, ông Lê Đăng Lập, tổ dân phố 34, phường Bồ Đề (Hà Nội) nêu ý kiến, cụm làng Bắc Biên đã hình thành hơn 1.000 năm, hiện có 6 di tích lịch sử, văn hóa. Vì vậy, người dân đề nghị thành phố nghiên cứu bảo tồn, giữ nguyên làng cổ và cảnh quan hiện hữu.

Ông Lê Đăng Lập cho biết thêm việc làng Bắc Cầu trong diện phải di dời toàn bộ đang khiến người dân băn khoăn và đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến để hạn chế thấp nhất số hộ phải di dời.

Trường hợp phải tái định cư, người dân kiến nghị được bố trí bằng đất tại các phường, xã lân cận.

Tại phường Hồng Hà, người dân lại bày tỏ quan tâm tới việc thành phố sẽ bảo đảm cuộc sống đối với những hộ có thể phải di chuyển đến nơi ở mới.

Ông Phạm Huy Hoàng, tổ dân phố số 7 Nhật Tân, phường Hồng Hà (Hà Nội), cho biết việc di chuyển không chỉ liên quan đến nơi ở mà còn tác động tới công việc, thu nhập, việc học hành của con cái, sinh hoạt và các mối quan hệ cộng đồng. Vì vậy, thành phố cần nghiên cứu cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực, hướng tới mục tiêu giúp người dân sớm ổn định nơi ở, việc làm và sinh kế.

Tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch

Làm rõ thông tin người dân quan tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến của dân cư và đề nghị chính quyền địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo, theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26/9. Tuy nhiên, sau ngày 26/9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có.

Theo ông Đào Minh Tâm, việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã, phường, trong đó, tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường, xã trong cái phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận.

Đông đảo người dân đến các điểm niêm yết thông tin quy hoạch để "check" thông tin, góp ý. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Về nội dung giải pháp Quy hoạch, các vấn đề về liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, sở sẽ tổng hợp giải quyết và trả lời đầy đủ nhất gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm.

Về việc đánh giá kỹ hiện trạng, ông Đào Minh Tâm cho biết hiện phân khu với tỷ lệ 1/5.000 đang được triển khai, trong đó đang cập nhật thêm các cơ sở dữ liệu để hoàn chỉnh việc đánh giá hiện trạng nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất tác động liên quan đến các cái yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là những phần đánh giá về mặt hiện trạng, công trình, di tích lịch sử, các thiết chế văn hóa.

Với vấn đề thuật ngữ, đơn vị tư vấn được yêu cầu sử dụng những thuật ngữ dễ hiểu nhất, đúng quy định pháp luật, đúng với các khái niệm đã được giải thích trong quy chuẩn, tiêu chuẩn, trong các định hướng quy hoạch cấp trên để người dân dễ tiếp thu, có thể hiểu đúng khái niệm.

Về các giai đoạn lập kế hoạch hoàn toàn tuân thủ theo quy định pháp luật, đặc biệt là giai đoạn dự báo lập Quy hoạch cho thời điểm đến 2035. Tiếp đó là giai đoạn trung hạn đến 2045, giai đoạn dài hạn đến 2065.

Theo lộ trình này sẽ tương ứng với việc tổ chức thực hiện Quy hoạch cho các giai đoạn. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch được duyệt nếu có những nội dung không khả thi hay vấn đề phức tạp thì sẽ báo cáo các thẩm quyền xem xét cho điều chỉnh phù hợp theo quy định pháp luật. Sở sẽ kiểm soát, tổ chức để hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch trong thời gian tới.

Đối với chức năng về quy hoạch sử dụng đất, thứ nhất phải tuân thủ các quy hoạch cấp trên, cụ thể là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô theo quy hoạch tổng thể thủ đô 100 năm đã được duyệt.

Thứ hai, trong Quy hoạch sẽ hình thành các chức năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đó, có những khu vực bắt buộc phải hình thành các chức năng đem lại nhiều giá trị về mặt kinh tế, xã hội và phục vụ cho phát triển chung toàn bộ thành phố.

Vì vậy, sẽ có những khu vực trọng tâm, trọng điểm, có những khu vực không phải trọng tâm, trọng điểm, và có những khu vực sẽ phải hình thành để tạo lập ra các không gian mới.

Sở sẽ tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị phản ánh, đề xuất của các cộng đồng dân cư để xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tính khả thi của phương án quy hoạch là khả thi nhất, hiệu quả nhất và đáp ứng đúng cái nguyện vọng cũng như mong muốn của thành phố là tạo động lực cho thành phố trong tương lai.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, với quan điểm hạ tầng khung đóng vai trò dẫn dắt, là động lực phát triển cho các khu vực khi được đầu tư, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án và sẽ xem xét những phương án đảm bảo tính hiệu quả kỹ thuật cũng như hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến các công trình, di tích hiện hữu.

Trước đó, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã thông tin về dự thảo Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, phạm vi nghiên cứu trải dài 40km theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, đi qua giữa đô thị trung tâm; từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường của thành phố Hà Nội (gồm 9 xã và 7 phường).

Phía Bắc đến đê Tả sông Hồng; Phía Nam đến đê Hữu sông Hồng; Phía Tây giáp cầu Hồng Hà; Phía Đông giáp cầu Mễ Sở. Tổng diện tích khoảng 11.418ha. Số liệu hiện trạng sử dụng đất gồm khoảng 3.626ha mặt nước, 5.741ha đất nông nghiệp, 1.102ha đất ở và khoảng 949ha các chức năng khác.

Các nguyên tắc để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu gồm: Tuân thủ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và đảm bảo sự thống nhất của cấu trúc hai bên sông Hồng; không làm suy giảm khả năng thoát lũ, không lấn chiếm hành lang thoát lũ, thân đê và mái đê; hài hòa giữa phát triển đô thị, bảo tồn và sinh thái sông nước.

Đồ án cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội và tăng cường liên kết với các phân khu lân cận.

Đối với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố.

Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang, Phố Hiến (Hưng Yên) thông qua hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết./.

Không gian sông Hồng: Xây “xương sống,” tạo kết nối cho du lịch Thủ đô Dòng sông, di sản, làng nghề, vùng nông nghiệp và không gian công cộng là những “lớp tài nguyên” mang đến cơ hội để Hà Nội kết nối những “mảnh ghép” rời rạc thành một trải nghiệm liền mạch.

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