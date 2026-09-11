Bộ trưởng Xây dựng: Lấy giá trị giải ngân làm thước đo đánh giá công việc

Cùng với việc đốc thúc đẩy nhanh các dự án giao thông có tiến độ hoàn thành trong năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị trong ngành phải lập lại tiến độ chỉ đạo, cập nhật kế hoạch thi công giải ngân từng tuần, xác định rõ hạng mục quyết định đến tiến độ dự án.

Tại cuộc họp tiến độ thi công, giải ngân các dự án của Bộ Xây dựng sáng ngày 11/9, báo cáo của Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng) cho thấy, tới ngày 10/9, giá trị giải ngân của Bộ Xây dựng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch. Dự kiến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân được nâng lên khoảng 45%.

Theo đăng ký kế hoạch giải ngân của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án, trong tháng 9/2026 cần giải ngân gần 4.900 tỷ đồng.

Có 4 nhóm dự án chưa đáp ứng yêu cầu kết quả giải ngân gồm: nhóm 1 là 21 dự án chậm thanh toán khối lượng đã hoàn thành thuộc 7 chủ đầu tư, gồm: Ban Quản lý dự án 2 (2 dự án); Ban Quản lý dự án 7 (một dự án); Ban Quản lý dự án 85 (5 dự án); Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (5 dự án); Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (3 dự án); Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Nhóm 2 là các dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương chưa đáp ứng yêu cầu gồm: Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì; Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý thuộc tuyến đường sắt Kép-Hạ Long; Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn; Dự án nâng cấp Quốc lộ 4 thành phố Đà Nẵng.

Nhóm 3 là các dự án chậm do khan hiếm nguồn vật liệu gồm: cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau; cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1; Dự án Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận.

Nhóm 4 là các dự án chậm do công tác tổ chức thực hiện như: mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn; cao tốc La Sơn-Hòa Liên.

Tại cuộc họp, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ ra khó khăn sự thiếu hụt nguồn vật liệu thi công tại các dự án.

Cụ thể, Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có nhu cầu 3 triệu m3 cát đắp nhưng chưa xác định được nguồn cung ứng.

Về vật liệu đá, trên tổng nhu cầu gần 9 triệu m3 phục vụ thi công 5 dự án, hiện đã xác định được nguồn hơn 4 triệu m3, chưa xác định được nguồn gần 5 triệu m3.

“Nguyên nhân thiếu hụt vật liệu được nhìn nhận là do nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phân bố không đồng đều giữa các địa phương; công suất khai thác thực tế chưa đạt hết dư địa theo giấy phép; thủ tục đưa các mỏ mới vào khai thác còn kéo dài; chưa hình thành cơ chế điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương và các vùng kinh tế,” ông Tiến nói.

Do đó, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù bảo đảm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia; đồng thời tham mưu Bộ Xây dựng trong công tác phối hợp với Bộ Công thương, các địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng và liên tỉnh, bảo đảm ưu tiên cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu cần khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ để có kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Các địa phương có mỏ cần tiếp tục thực hiện việc rà soát, nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án để cung ứng cho các dự án trọng điểm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Nguồn ảnh: Tạ Hải)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu; bên cạnh những nguyên nhân khách quan liên quan đến mặt bằng, vật liệu còn tồn tại nguyên nhân chủ quan là một số đơn vị chưa quyết tâm làm.

“Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, do đó các chủ đầu tư/ban quản lý dự án nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại thuộc trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư; tuyệt đối không được lấy khó khăn khách quan làm lý do để kéo dài tiến độ hoặc chậm giải ngân; lấy kết quả thực tế trên công trường và giá trị giải ngân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải lập lại tiến độ chỉ đạo, cập nhật kế hoạch thi công giải ngân từng tuần, xác định rõ hạng mục quyết định đến tiến độ dự án, điểm vướng mắc; quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tập trung hoàn thành hạng mục có giá trị lớn; rà soát hoàn thiện các thủ tục thanh toán; xử lý các nhà thầu chậm hồ sơ, bảo đảm kết quả giải ngân sớm bằng mức bình quân chung của cả nước./.

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