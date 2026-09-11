Đắk Lắk yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Liên quan đến vấn đề tồn đọng hồ sơ đất đai tại Đắk Lắk mà phóng viên TTXVN đã phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 14151/UBND-PVHCC, ngày 10/9 về việc tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn. Trong đó, yêu cầu các địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những chậm trễ trước đó.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, qua quá trình chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hồ sơ đất đai còn tồn đọng, quá hạn đã được xử lý. Tuy nhiên, quá trình phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Nhằm bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn và hạn chế phát sinh hồ sơ trễ hạn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, xác minh, niêm yết công khai và phúc đáp hồ sơ đúng thời gian quy định; không để hồ sơ kéo dài do nguyên nhân chủ quan, chậm phối hợp.

Đối với từng hồ sơ có yêu cầu phối hợp, phải phân công rõ người phụ trách, xác định rõ thời hạn hoàn thành và theo dõi tiến độ xử lý.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, chủ động trao đổi với Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh khu vực để phối hợp giải quyết; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết theo quy định.

Tiếp tục duy trì việc phối hợp, trao đổi và luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử; hạn chế việc chuyển, nhận hồ sơ bằng hình thức giấy hoặc qua đường bưu chính, qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chưa thực hiện hoặc chưa gửi kết quả kiểm điểm, làm rõ trách đối với những chậm trễ trong giải quyết thủ tục đất đai phải khẩn trương hoàn thành, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, đồng gửi Sở Nội vụ để theo dõi.

Việc đã xử lý xong hồ sơ tồn đọng không thay thế yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những chậm trễ trước đó.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi việc thực hiện trách nhiệm công vụ của Ủy ban Nhân dân các xã, phường; tổng hợp các địa phương không thực hiện yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc để xảy ra chậm trễ kéo dài do nguyên nhân chủ quan, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, hạn chế phát sinh hồ sơ quá hạn trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh khu vực chủ động phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã giải quyết hồ sơ; thường xuyên theo dõi, rà soát trên hệ thống, phân loại hồ sơ theo tình trạng xử lý, địa bàn và nguyên nhân để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, không để tái diễn tình trạng tồn đọng, quá hạn do chậm phối hợp.

Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp tại các địa phương còn tình trạng chậm xác minh, niêm yết công khai, phúc đáp hồ sơ.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã, nhất là kỹ năng tra cứu bản đồ, cập nhật thông tin địa chính, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, nhằm nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh rà soát, tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm điểm của các địa phương; xác định rõ các đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa báo cáo, chuyển Sở Nội vụ phối hợp tham mưu xử lý. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về tình trạng hơn 1.000 hồ sơ tồn đọng trong lĩnh vực đất đai tại Đắk Lắk gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất./.

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