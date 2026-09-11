Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin báo chí thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 11/9.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục Trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ, ngành và chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 vào ngày 11/09. Phương án này được xây dựng căn cứ trên Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Tổ chức Chính phủ.

Qua khi lấy ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dành cho công chức, viên chức sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) cùng 2 ngày nghỉ bù do trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).

Theo bà Quyên, việc đề xuất phương án nghỉ liền mạch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người lao động làm xa quê có thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị đón Tết chu đáo cùng gia đình.

Đối với khối doanh nghiệp, Bộ Nội vụ hướng dẫn người sử dụng lao động có thể linh hoạt lựa chọn phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm sao cho phù hợp với thực tế sản xuất.

Liên quan đến đề xuất nghỉ 4 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đơn vị đã tổng hợp và gửi Tờ trình trình Chính phủ xem xét, xin ý kiến chỉ đạo./.

Sau đợt nghỉ lễ 2/9, người dân có thêm một kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày trong năm 2026 Sau nghỉ lễ 2/9, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc để người lao động có đợt nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 21- 24/11/2026.