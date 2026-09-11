Mưa lớn ở các khu vực trên cả nước khả năng kéo dài đến sáng 16/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở các khu vực trên cả nước có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Từ chiều tối 11/9 đến ngày 12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 13/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Cảnh báo, đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều tối và đêm 11/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Thái Nguyên. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Mai Hoa, Thượng Đức, Vũ Quang, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Trường Lưu, Tứ Mỹ; Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hồng Lộc, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hoành Sơn, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Tùng Lộc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 14 giờ ngày 10/9 đến 14 giờ ngày 11/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như Đức Bồng 254,8mm, Hương Quang 217mm;...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin từ ngày 12 đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2-báo động 3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia ( thành phố Đà Nẵng) lên trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng.

Trên sông Đồng Nai, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục biến đổi chậm và ở trên báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên các sông từ Thanh Hóa-thành phố Đà Nẵng cấp 1-2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai cấp 2.

Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Thị Như Quỳnh nhấn mạnh lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Hiện mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang lên; mực nước các sông khác từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có dao động và còn ở dưới mức báo động 1. Mực nước trên sông Bồ và sông Hương đang dao động ở dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động và ở trên mức báo động 2. Lúc 13h ngày 11/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,58m, trên báo động 2 là 0,08m.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 11/9 và ngày 12/9, phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 12/9 và ngày 13/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông./.

Cảnh báo mưa lớn tại 5 tỉnh/thành phố trong những ngày tới Từ ngày 11/9, 5 địa phương miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đối mặt đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp.

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