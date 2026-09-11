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Bộ Tài chính và AFD trao 2 văn kiện hợp tác tài chính trị giá hơn 41 triệu EUR

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng Giám đốc AFD vừa trao 2 văn kiện hợp tác tài chính dành cho dự án của tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay AFD và vốn viện trợ của Quỹ WARM.

Thúy Hiền
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, tại Điện Élysée, Paris, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Christophe Lecourtier vừa trao 2 văn kiện hợp tác tài chính dành cho dự án của tỉnh Điện Biên sử dụng vốn vay AFD và vốn viện trợ của Quỹ WARM, được ủy thác cho AFD quản lý.

Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế-xã hội, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” được triển khai tại huyện Tuần Giáo, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Hai văn kiện gồm Thỏa thuận vay trị giá 39,828 triệu EUR và Thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 1,5 triệu EUR.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 15/8/2024; Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 10/12/2024; Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 6/6/2025.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư là 1.389.698 triệu đồng; trong đó, vốn vay AFD 39,828 triệu EUR, tương đương 1.038.042 triệu đồng; vốn viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR, tương đương 39.095 triệu đồng; vốn đối ứng 312.516 triệu đồng.

Dự án hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước, chủ động điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, qua đó góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, đồng thời tăng khả năng phòng, chống hạn hán, xói lở, ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại huyện Tuần Giáo, dự án dự kiến góp phần cung cấp nguồn nước ổn định cho khoảng 35.000 người dân và 21.000 ha đất nông nghiệp; đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi, kết nối mạng lưới điều tiết nguồn nước, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích cây công nghiệp dài ngày và bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Pháp #Quỹ WARM #Sử dụng vốn vay AFD #Phát triển kinh tế-xã hội Pháp
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