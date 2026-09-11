Mỹ phát hành đồng 50 xu đặc biệt tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9

Sở Đúc tiền Mỹ ngày 10/9 công bố phiên bản đặc biệt của đồng 50 xu nhằm tưởng niệm 25 năm các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Đồng tiền mang dấu “9-11-01” được bao quanh bởi dòng chữ “NEVER FORGET” (Không bao giờ quên).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc phát hành đồng tiền nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng và ghi nhận sự hy sinh của những người đã tham gia cứu hộ trong các vụ tấn công. Ông nhấn mạnh sau 25 năm, cam kết tưởng nhớ các nạn nhân và gia đình họ vẫn không thay đổi.

Mặt trước đồng tiền khắc hình Nữ thần Tự do cùng các dòng chữ “UNITED STATES OF AMERICA,” “IN GOD WE TRUST” và “1776 ~ 2026.” Dấu “9-11-01” được đặt trong vòng chữ “NEVER FORGET.”

Mặt sau khắc hình Nữ thần Tự do trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp, cùng dòng chữ “KNOWLEDGE IS THE ONLY GUARDIAN OF TRUE LIBERTY” (Kiến thức là người bảo vệ duy nhất của tự do chân chính), bên cạnh các dòng chữ “E PLURIBUS UNUM” và “HALF DOLLAR.”

Sở Đúc tiền cho biết các đồng tiền được đúc tại Xưởng đúc tiền Philadelphia và có chất lượng lưu hành, được bán theo cuộn 20 đồng với giá 40 USD hoặc túi 100 đồng với giá 100 USD.

Việc đặt mua bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến 15 giờ ngày 25/9 (giờ miền Đông của Mỹ), trong khi việc giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 3/12.

Sở Đúc tiền không đặt giới hạn tổng số lượng phát hành hoặc số lượng mua của mỗi gia đình.

Giám đốc Sở Đúc tiền Paul Hollis cho rằng đồng tiền là vật lưu niệm giúp ghi lại sự đoàn kết của người Mỹ sau các vụ tấn công, đồng thời có thể góp phần giúp thế hệ trẻ, trong đó nhiều người sinh sau năm 2001, hiểu hơn về những sự kiện và mất mát ngày đó.

Trước đó, Sở Đúc tiền đã trao 2.983 đồng Enduring Liberty Half Dollar cho Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 tại New York để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công ngày 11/9/2001 và vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Số tiền này được đúc tại West Point.

Phiên bản 50 xu đặc biệt cũng nằm trong chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ. Trong năm 2026, thiết kế đồng tiền sử dụng hình Nữ thần Tự do ở mặt trước và cảnh trao ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp ở mặt sau; hình Tổng thống John F. Kennedy dự kiến trở lại trên đồng 50 xu từ năm 2027.

Việc phát hành đồng 50 xu diễn ra trước lễ tưởng niệm 25 năm sự kiện 11/9 tại New York, Washington D.C và Shanksville, bang Pennsylvania.

Tổng thống Donald Trump dự kiến phát biểu tại Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 ở Lầu Năm Góc, Arlington, bang Virginia./.

Tập đoàn của Tổng thống Mỹ ra mắt các quỹ đầu tư thương hiệu Truth Social Các quỹ ETF do Công ty đầu tư Yorkville America tại bang New Jersey trực tiếp quản lý và phát hành nhằm thu hút các nhà đầu tư có cùng góc nhìn phát triển với ông Donald Trump.