Tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ Ngoại giao Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10/9, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại (Bộ Văn hóa) phối hợp Bộ Ngoại giao Pháp trao tặng, phục vụ công tác nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Võ Thành Hưng trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Pháp và các cơ quan liên quan đã gìn giữ, bảo quản và trao lại cho Việt Nam những tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh sự kiện này càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Pháp.

Theo ông, đây là nguồn sử liệu quý, phản ánh mối liên hệ giữa lịch sử cách mạng Việt Nam với phong trào tiến bộ tại Pháp, đồng thời cho thấy vị trí đặc biệt của nước Pháp trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đánh giá việc tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Ông đề nghị các cơ quan lưu trữ, bảo tàng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, triển khai số hóa, khai thác và phát huy giá trị các nguồn tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt-Pháp.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng (thứ ba từ phải sang) tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại (Bộ Văn hóa) phối hợp Bộ Ngoại giao Pháp trao tặng. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Cục trưởng Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Pháp Romain Joulia bày tỏ vui mừng được trao cho phía Việt Nam các tư liệu có giá trị; nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, nghiên cứu và chia sẻ các nguồn tư liệu lịch sử, qua đó, giúp công chúng và thế hệ trẻ hiểu đầy đủ hơn về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Ông Romain Joulia đánh giá cao quan tâm của Việt Nam, nhấn mạnh việc trao tặng tư liệu thể hiện tinh thần hợp tác và tin cậy giữa các cơ quan hai bên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan lưu trữ, nghiên cứu và bảo tàng hai nước, nhất là trong công tác khai thác, số hóa và giới thiệu các tư liệu liên quan đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Pháp.

Lễ tiếp nhận có ý nghĩa thiết thực đối với công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Cách mạng Việt Nam. Việc hai bên cùng gìn giữ và chia sẻ các tư liệu lịch sử góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và nền tảng tin cậy, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp./.

Tiếp nhận nhiều bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh Đây là những bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại.