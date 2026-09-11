Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sỹ.



Sự trở lại của Celine Dion đã tạo nên một “cơn sốt” đặc biệt tại Paris. Ngày 11/9, thành phố tổ chức chương trình karaoke miễn phí “Paris chante Céline” tại Quảng trường Bataille-de-Stalingrad, trong khi trước đó, hàng nghìn người hâm mộ đã tham gia các hoạt động hát tập thể và chờ đợi nữ ca sỹ xuất hiện.

Báo chí quốc tế cũng ghi nhận nhiều người hâm mộ đã xếp hàng hàng chục giờ bên ngoài khách sạn nơi Celine Dion lưu trú với hy vọng được nhìn thấy thần tượng.



Sức hút lớn đến mức sự kiện còn kéo theo một vấn đề khác: tình trạng lừa đảo vé. Công ty an ninh mạng Group-IB đã phát hiện gần 200 website và tài khoản mạng xã hội giả mạo các nền tảng chính thức của Celine Dion để bán vé giả. Ban tổ chức cảnh báo người hâm mộ chỉ nên mua hoặc bán lại vé qua các nền tảng được ủy quyền gồm AXS France, Ticketmaster France và Fnac Spectacles.



Ngày 12/9, Celine Dion sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Plenitude Arena, đánh dấu lần đầu tiên cô thực hiện một chuỗi chương trình lớn kể từ khi phải tạm dừng hoạt động biểu diễn vì hội chứng người cứng, một bệnh lý thần kinh hiếm gặp. Theo thông tin chính thức của nhà hát, cô sẽ thực hiện 16 buổi diễn tại Paris từ ngày 12/9 đến 17/10, tất cả đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Celine Dion, 58 tuổi, từng phải hủy nhiều chương trình sau khi công bố chẩn đoán bệnh vào năm 2022. Tình trạng này gây ra những cơn co cứng và co thắt cơ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng biểu diễn của cô. Tuy nhiên, nữ ca sỹ đã từng gây xúc động mạnh khi bất ngờ xuất hiện tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024 và thể hiện ca khúc “Hymne à l’amour” của Edith Piaf.

Lần trở lại này vì vậy không chỉ là một chuỗi buổi hòa nhạc mà còn được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Celine Dion. Tại Paris, người hâm mộ đang biến những ngày trước buổi diễn đầu tiên thành một lễ hội dành cho nữ ca sỹ, từ các màn karaoke tập thể đến những cuộc chờ đợi hàng giờ bên ngoài khách sạn./.

Nữ danh ca Celine Dion tái xuất, Paris cảnh báo vé giả Buổi diễn ngày 12/9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris của nữ danh ca Celine Dion tại Nhà thi đấu Plenitude Arena. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5/2027.