Phim của Soobin lập thành tích ấn tượng dù chỉ chiếu giới hạn trong hai tuần

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, có thời điểm Soobin tràn đầy hứng khởi, rực rỡ trên sân khấu, nhưng cũng có lúc chìm trong suy tư, ngồi chơi đàn giữa những giọt nước mắt.

Đó là những gì nam ca sỹ chia sẻ trong dự án phim âm nhạc đầu tay “Soobin Live Concert Movie: All-Rounder” khởi chiếu toàn quốc ngày 10/9.

Bộ phim dài 109 phút ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc thăng hoa từ chuỗi 3 đêm live concert của Soobin tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện từng thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự và gặt hái nhiều giải thưởng lớn như Chương trình của năm tại Giải Cống hiến 2026 hay Iconic Concert tại WeChoice Awards.

Tác phẩm không chỉ tái hiện 30 bài hát cùng các phần vũ đạo liên tục mà còn mang thông điệp tri ân sâu sắc gửi đến cộng đồng người hâm mộ của anh - Kingdom. Để mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho người xem, bộ phim được đầu tư hình ảnh sắc nét cùng hệ thống âm thanh vòm 7.1 tiêu chuẩn điện ảnh. Khi thưởng thức tại rạp, khán giả có thể cảm nhận rõ nét từng nhịp bass và tiếng cổ vũ vang dội, tạo cảm giác như đang trực tiếp đứng giữa không gian của một buổi biểu diễn trực tiếp thực thụ.

Màn pháo hoa giấy mang lại cho khán giả xem phim cảm xúc như ở concert thực thụ. (Ảnh: SS Label)

Đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ của những tiết mục âm nhạc hoành tráng, bộ phim ghi điểm sâu sắc khi đan xen tinh tế những thước phim hậu trường chưa từng được công bố. Khán giả được thấy một Soobin phía sau ánh đèn flash: Những giọt mồ hôi trong phòng tập, những áp lực, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cả những giọt nước mắt vỡ òa.

Từ nhỏ, Soobin đã ao ước được đứng trên sân khấu, cất tiếng hát dành cho những khán giả yêu thương mình. Tuy nhiên, cũng như nhiều người theo đuổi nghệ thuật, nam ca sỹ từng có những lúc chới với với đam mê, không biết con đường này có thực sự dành cho mình hay phải bước tiếp ra sao.

“Vào những lúc chán nản nhất, tôi thường nghĩ về mình năm 7 tuổi, nhớ lại giấc mơ thuở bé. Tôi tự nhủ sẽ không dừng lại cho đến khi giấc mơ ấy trở thành sự thật,” Soobin chia sẻ.

Soobin không muốn bản thân bị gói gọn trong danh xưng “Hoàng tử ballad” mà mong tìm kiếm một bản thể mới đa dạng hơn, có thể thử sức với nhiều màu sắc và vai trò trên sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại hành trình âm nhạc, Soobin thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Anh từng có giai đoạn chông chênh, hoài nghi con đường mình lựa chọn. Nhờ khán giả và bạn bè, anh có động lực bước ra vùng an toàn để trở thành "nghệ sỹ toàn năng." Chính những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên một Soobin trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn.

Sau thời gian được khán giả nhớ đến với những bản tình ca, Soobin quyết định bước ra khỏi vùng an toàn.

“Nhiều khán giả dành cho tôi danh xưng ‘all-rounder’ (nghệ sỹ toàn năng). Tôi muốn tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng ấy của những người yêu thương mình,” anh chia sẻ.

Theo thông tin từ Box Office Việt Nam, phim âm nhạc của Soobin đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Sáng 11/9, phim đạt tổng doanh thu hơn 500 triệu đồng với vỏn vẹn 74 suất chiếu. Trong khi đó, quán quân bảng xếp hạng là “Lên hương” của đạo diễn Huỳnh Lập với doanh thu 1,4 tỷ đồng (hơn 3.000 suất chiếu).

Khác với các phim điện ảnh thương mại thông thường cần trải dài lịch chiếu để tiếp cận khán giả đại chúng, thể loại concert movie được thiết kế như một sản phẩm đặc quyền dành riêng cho người hâm mộ. Phim thường chỉ được xếp lịch cô đọng, giới hạn trong một vài ngày cố định. Mô hình phát hành này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu, gom toàn bộ cộng đồng người hâm mộ vào những khung giờ nhất định để cùng chia sẻ chung bầu không khí âm nhạc sống động.

Trong hai tuần tới đây, Soobin sẽ có chuỗi cinetour giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại các cụm rạp./.

SOOBIN hát xẩm 'Mục hạ vô nhân': Khi văn hóa Việt hòa cùng âm nhạc hiện đại SOOBIN đã có một hành trình nghệ thuật rực rỡ khi từ một chàng trai trẻ đam mê âm nhạc đến nghệ sỹ “All-rounder” (đa tài) được công nhận về tài năng, bản lĩnh và phong cách không thể trộn lẫn.