Triển lãm tranh của cựu Tổng thống George W. Bush hồi tưởng ký ức khó quên vụ 11/9

Nhân dịp 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tổ chức trưng bày 16 tác phẩm hội họa được sáng tác dựa trên thảm kịch này.

Bộ sưu tập tranh được trưng bày tại Thư viện Tổng thống Bush ở Dallas, Texas. Triển lãm mở đầu bằng bức tranh vẽ khu hạ Manhattan chìm trong màn khói xám dày đặc dưới bầu trời xanh thẳm, sau khi hai máy bay chở khách bị các đối tượng khủng bố khống chế và lao vào hai tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Lời giới thiệu triển lãm nêu rõ cựu Tổng thống Bush, người nhậm chức chưa đầy 8 tháng trước vụ khủng bố, đã “trở lại khoảnh khắc định hình lịch sử nước Mỹ này bằng cọ vẽ và vải canvas, khắc họa những biểu tượng, con người và những cái ôm vẫn in đậm trong tâm trí ông suốt những năm tháng qua.”

Chủ đề xuyên suốt những tác phẩm đầy màu sắc này là hình ảnh lá cờ Mỹ. Trong khi chỉ thấp thoáng xuất hiện ở bức tranh đầu tiên mô tả vụ tấn công vào Manhattan, lá cờ với những ngôi sao và vạch sọc trắng, đỏ lại được kết hợp với khung hình ở bức tranh vẽ Lầu Năm Góc-nơi một chiếc máy bay đâm trúng.

Trong một bức tranh khác, những nhân viên ứng cứu khẩn cấp phất cao quốc kỳ Mỹ. Triển lãm giới thiệu: “Đây là những khoảnh khắc mà Tổng thống Bush lựa chọn khắc họa bởi đó là những thời điểm ông nhớ nhất-không phải nỗi sợ hãi mà là sự quyết tâm, không phải nỗi tuyệt vọng mà là bản năng đoàn kết và tương trợ lẫn nhau của những người dân Mỹ bình thường.”

Chân dung của chính ông Bush cũng được khắc họa trong một nửa số bức tranh, tái hiện lại những khoảnh khắc biểu tượng, như khi ông nhận được thông báo chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, hay những hình ảnh lặng lẽ hơn như khoảnh khắc ông nắm tay cha mình-cựu Tổng thống George H.W. Bush.

Chia sẻ sau khi tham quan triển lãm, một số người xem đánh giá việc tác giả chính là vị Tổng thống đương nhiệm trong thời điểm xảy ra sự kiện kinh hoàng này đã mang lại cho các tác phẩm một sức nặng rất khác biệt, mang đến góc nhìn vừa chân thực vừa mạnh mẽ.

Các bức tranh cũng được đánh giá đã bắt trọn những cảm xúc của Tổng thống George W. Bush khi đó và truyền tải rõ nét những cảm xúc ấy đến những thế hệ sau.

Đây là bộ sưu tập đặc biệt mới nhất của cựu Tổng thống 80 tuổi, người bắt đầu sáng tác hội họa vài năm sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2009. Ông từng ra mắt các triển lãm chân dung về các cựu chiến binh trong các cuộc chiến hậu 11/9 và những người nhập cư tại Mỹ.

Ngoài các vụ tấn công tại New York và Lầu Năm Góc, chiếc máy bay thứ tư bị không tặc đã rơi xuống một cánh đồng ở bang Pennsylvania sau khi các hành khách dũng cảm xông vào buồng lái khống chế nhóm khủng bố.

Theo thống kê chính thức, ít nhất 2.977 người đã thiệt mạng, cùng hàng nghìn người tử vong sau đó do các bệnh lý liên quan đến vụ khủng bố 11/9./.

25 năm sau các vụ khủng bố 11/9: Mỹ công bố 170.000 trang tài liệu Khoảng 170.000 trang tài liệu liên quan chất lượng không khí và những tác động sức khỏe sau các vụ khủng bố 11/9/2001 được công bố, đây là đợt công bố đầu tiên trong 12 tháng tới.

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