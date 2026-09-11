Cháy trường học tại CHDC Congo, ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.

Người phát ngôn Lawrence Kanyuka của Phong trào M23 - lực lượng đang kiểm soát thành phố Bukavu - xác nhận 24 nạn nhân tử vong gồm 19 học sinh nữ và 5 học sinh nam.

Đám cháy xảy ra khi học sinh đang trong giờ học. Một số em đã tìm cách thoát ra ngoài bằng cách nhảy từ các tầng cao của tòa nhà.

Thầy giáo Simon Kasamira cho biết đang trong giờ học thì nghe thấy tiếng học sinh la hét. Một số em nhảy từ các tầng trên xuống, trong khi những em khác chạy ra ngoài qua cửa.

Khi phụ huynh từ nhiều nơi đổ về tìm con, ông nhìn thấy ngọn lửa lớn bao trùm ngôi trường được xây dựng chủ yếu bằng gỗ.

Y tá Christophe Zigashane tại một cơ sở y tế gần hiện trường cho hay khoảng 50 người, trong đó có một số giáo viên, được đưa tới cấp cứu trong tình trạng ngạt khói nghiêm trọng.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn gồm hơn 500 ngôi nhà trên sườn đồi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói vẫn bốc lên vào giữa trưa (giờ địa phương).

Bukavu, thủ phủ của tỉnh South Nam Kivu, nằm bên hồ Kivu và nổi tiếng với những khu dân cư có mật độ dân số cao, nhiều nhà gỗ được xây dựng trên các sườn đồi.

Tại thành phố này thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế, khoảng cách giữa các công trình nhỏ và tình trạng đấu nối điện trái phép.

Tháng 10/2025, một vụ hỏa hoạn tại Bukavu cũng khiến 14 người, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng. Tuần trước, vụ cháy tại một đám cưới ở thủ đô Kinshasa đã làm 12 người thiệt mạng.

Bukavu nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng M23 từ tháng 2/2025, sau khi nhóm vũ trang này đẩy mạnh chiến dịch chiếm giữ nhiều khu vực giàu khoáng sản ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo./.

Cháy tàu chở hàng tại Trung Quốc, 20 người thiệt mạng Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu chở hàng nước ngoài trong quá trình bảo dưỡng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo khiến 20 người thiệt mạng và 5 người bị thương.