Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 45 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở và mục tiêu dân sự tại thành phố Um Rawaba, bang Bắc Kordofan, miền Trung Sudan ngày 8/9.



Mạng lưới Bác sĩ Sudan, một tổ chức tình nguyện, cho rằng đây là “một vụ thảm sát mới” và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự phải chịu trách nhiệm trong về vụ tấn công này.



Một nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13h (giờ địa phương), nhằm vào một khu chợ nhỏ, tòa án địa phương và các nhà dân ở gần đó.

Chiếc UAV đã thực hiện liên tiếp nhiều đợt tấn công, phóng 3 tên lửa xuống sân tòa án, nơi có nhiều dân thường tập trung, cùng các tòa nhà hành chính trong khuôn viên.

Vụ tấn công khiến người dân hoảng loạn, tìm cách chạy khỏi khu vực. Phần lớn người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Um Rawaba để cứu chữa.



Bang Bắc Kordofan thời gian gần đây chứng kiến tình trạng gia tăng các vụ tấn công bằng UAV và hoạt động quân sự trong bối cảnh xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và RSF kéo dài từ tháng 4/2023.

Cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn nhiều dịch vụ thiết yếu trên khắp nước này./.

Tấn công bằng UAV tại Sudan, hàng chục dân thường thương vong Từ tháng 1-4 năm nay, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến ít nhất 880 dân thường thiệt mạng ở Sudan, trong đó khu vực Kordofan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

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