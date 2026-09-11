Algeria cắt quan hệ ngoại giao, đóng không phận đối với máy bay UAE

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Algeria sẽ đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay dân dụng và quân sự đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngoại trừ các chuyến bay đến sân bay quốc tế ở thủ đô Algiers, kể từ ngày 11/9.

Trong thông báo ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Algeria nêu rõ quyết định trên được áp dụng đối với cả những chuyến bay đến và rời Algeria của các máy bay đăng ký tại UAE.

Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể lý do cho trường hợp ngoại lệ đối với các chuyến bay đến Sân bay quốc tế Houari Boumediene ở thủ đô Algiers.

Động thái trên được đưa ra sau khi Algeria trước đó cùng ngày tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với UAE vì “đã cạn kiệt mọi biện pháp nhằm duy trì quan hệ song phương.”

Về phần mình, UAE bày tỏ hy vọng quyết định của Algeria chỉ mang tính tạm thời. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 10/9, Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ trước quyết định của Algiers về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, Abu Dhabi hy vọng biện pháp này sẽ sớm được rút lại theo hướng bảo vệ mối quan hệ hữu nghị và “tình anh em” giữa nhân dân hai nước.

Quan hệ Algeria-UAE đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng suốt thời gian qua, trong khi cả hai nước đều giữ vai trò quan trọng tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông.

Quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao, đi kèm biện pháp hạn chế hoạt động hàng không, có thể làm gia tăng những khó khăn trong quan hệ song phương./.

UAE đình chỉ giao dịch thương mại với Iran sau cáo buộc tấn công tên lửa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran chỉ vài giờ sau khi thông báo phát hiện 2 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran.