Tỷ lệ tử vong do dịch Ebola trong cộng đồng ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên đến 75%

Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang có diễn biến phức tạp, trái ngược giữa các tỉnh, khu vực y tế với tỷ lệ tử vong trong cộng đồng ghi nhận lên đến 75% trong tuần vừa qua. Đây là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 8/9.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo mới nhất của WHO cho biết tính đến ngày 6/9, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận tổng cộng 6.686 ca bệnh và 3.226 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong là 48,3%. So với báo cáo trước đó, số ca được xác nhận tăng thêm 586 ca và số người tử vong tăng 276 ca.

WHO đặc biệt quan ngại về tỷ lệ tử vong xảy ra trong cộng đồng, lên đến 75% trong tuần từ ngày 31/8 đến 6/9. Đây cũng mức cao nhất trong giai đoạn báo cáo và tăng mạnh so với con số 56,6% hai tuần trước đó.

Theo WHO, tình trạng này có thể phản ánh nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, như phát hiện và thông báo ca bệnh chậm, chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị muộn, người dân khó nhận biết mức độ nghiêm trọng của bệnh, hạn chế về giao thông và khoảng cách địa lý, hoặc tâm lý thiếu tin tưởng và không tiếp cận hệ thống y tế chính thức.

Báo cáo cũng lưu ý về tình hình dịch bệnh ngày càng không đồng nhất; trong khi tỷ lệ lây truyền giảm ở một số khu vực thì lại gia tăng và tiếp tục lan rộng về mặt địa lý ở những nơi khác. Tỉnh Ituri tiếp tục là tâm điểm của dịch, trong khi mức độ lây truyền đáng kể vẫn được ghi nhận tại Bắc Kivu và Haut-Uélé; một số khu vực mới tiếp tục xuất hiện ca bệnh.

Về công tác tiêm chủng, tính đến ngày 6/9, vaccine Ervebo đã được tiêm cho 2.007 nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu. WHO cũng cho biết có 167 nhân viên y tế mắc bệnh, trong đó có 47 người tử vong, điều cho thấy lực lượng tuyến đầu vẫn đối mặt với nguy cơ cao.

Trong khi đó, cùng ngày, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) nhấn mạnh ứng phó dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo không thể tách rời cứu trợ lương thực; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trợ giúp người dân bản địa, đặc biệt là những số phận đang oằn mình trong cơn đói nghèo tại các vùng sâu, vùng xa - nơi cách biệt hoàn toàn với các trung tâm điều trị Ebola.



Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Ebola tại trung tâm điều trị ở Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí Liên hợp quốc sau khi trực tiếp thị sát tỉnh Ituri, ông David Stevenson, Giám đốc WFP tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhận định: “Ebola rõ ràng là một cuộc khủng hoảng y tế khẩn cấp, điều đó không cần bàn cãi. Thế nhưng, tại miền Đông Congo - một mảnh đất đã bị bầm dập vì xung đột triền miên, mất an ninh lương thực và làn sóng di tản - cuộc chiến chống dịch bệnh đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện hơn bao giờ hết.”

Theo ông, khi không thể nuôi sống gia đình, người dân không thể tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế dự phòng, vốn là yêu cầu sống còn đối với công tác phòng dịch.

Đại diện WFP nêu rõ thách thức lớn nhất hiện nay là xây dựng thêm các trung tâm điều trị Ebola, đồng thời huy động nguồn lực lương thực và vận chuyển kịp thời tới các bản làng xa xôi, hẻo lánh. Ông cho biết chiến dịch ứng phó Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của WFP - ngang hàng với các điểm nóng Ukraine, Dải Gaza, Sudan và Nam Sudan; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế.

Theo thống kê, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo từ lâu đã là “điểm nóng” bất ổn của quốc gia vốn đã trải qua 17 đợt bùng phát Ebola kể từ khi loại virus nguy hiểm này được phát hiện cách đây khoảng nửa thế kỷ. Cùng với đó, hơn 500.000 người sinh sống tại đây đang rơi vào Cấp độ 4 theo Khung phân loại an ninh lương thực tích hợp (IPC), ngay sát ngưỡng tử vong vì đói./.

Dịch Ebola: CHDC Congo triển khai kế hoạch ứng phó trong 6 tháng Theo Văn phòng WHO tại khu vực châu Phi, tính đến ngày 2/9, CHDC Congo đã ghi nhận 6.342 ca bệnh và 3.072 ca tử vong. Dịch đã lan tới 60 khu vực y tế thuộc 6 tỉnh.