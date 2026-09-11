Ai Cập khẳng định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối 10/9 theo giờ địa phương tại Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Abou Bakr Saleh thông báo Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Mohamed Abou Bakr Saleh cho biết Ai Cập đánh giá cao sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cơ hội đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Theo ông, việc quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Ai Cập trong việc thúc đẩy trao đổi du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thứ trưởng Mohamed Abou Bakr Saleh nhấn mạnh du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ai Cập. Việc tạo thuận lợi về thủ tục thị thực được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa dòng khách du lịch giữa hai nước, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu và hợp tác.

Đáng chú ý, đây là khẳng định trực tiếp của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Ai Cập tại một sự kiện chính thức có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Nam Dương cùng các đại sứ, đại diện ngoại giao và khách mời quốc tế tại Cairo.

Quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân một số quốc gia được phía Ai Cập công bố hồi tháng 5 trong nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch của nước này.

Tuy nhiên, việc Thứ trưởng Ngoại giao Mohamed Abou Bakr Saleh trực tiếp xác nhận Việt Nam thuộc diện áp dụng tại một sự kiện chính thức ở Cairo là thông tin có ý nghĩa đặc biệt đối với du khách Việt Nam đang có nhu cầu tới Ai Cập.

Ai Cập hiện là một trong những điểm đến du lịch quan trọng tại khu vực Bắc Phi, với các địa danh nổi tiếng như các kim tự tháp Giza, tượng Nhân sư, thủ đô Cairo và nhiều di sản lịch sử, văn hóa khác.

Trong những năm gần đây, lượng khách Việt Nam tới Ai Cập có xu hướng tăng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác du lịch giữa hai nước./.

Ai Cập triển khai cấp thị thực điện tử tại sân bay từ tháng 8/2026 Ai Cập sẽ triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử tại sân bay quốc tế Cairo từ tháng 8/2026, trong khuôn khổ chiến lược số hóa dịch vụ hàng không và thúc đẩy ngành du lịch của nước này.

