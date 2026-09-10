Model Kid Vietnam 2026 hé lộ cuộc đua của những tài năng nhí

Model Kid Vietnam 2026 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 12/9, gồm 6 tập, phát vào 20 giờ 15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9 và các nền tảng mạng xã hội của chương trình.

Sau gần 2 tháng ghi hình và sản xuất, chương trình vừa giới thiệu trailer đầu tiên, hé lộ những màn nhập cuộc đầy màu sắc của các thí sinh. Hàng trăm bạn nhỏ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đăng ký tham dự, tạo nên một mùa giải đa dạng về độ tuổi, tính cách và màu sắc vùng miền.

Điểm mới đáng chú ý của Model Kid Vietnam 2026 là sự kết hợp của bộ ba mentor gồm Top Model Thùy Dương TyhD, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Á hậu Quỳnh Anh.

Ba huấn luyện viên được kỳ vọng mang đến những cá tính và chiến thuật đào tạo khác nhau, đồng thời tạo nên những màn tranh tài đáng chú ý trong quá trình dẫn dắt các đội.

﻿﻿ Dàn mẫu nhí tham gia thử thách của chương trình. (Ảnh: BTC)

Chỉ khoảng 2 phút, trailer đã phần nào hé lộ không khí của mùa giải với những phần thể hiện vừa hồn nhiên, đáng yêu, vừa nhiều áp lực của các thí sinh nhí.

Các thử thách trải dài từ catwalk đến chụp hình trong nhiều bối cảnh thời trang, đòi hỏi các bé phải rèn luyện sự tự tin, khả năng ứng biến và làm chủ cảm xúc trước ống kính.

Phía sau những khoảnh khắc tỏa sáng cũng là những giây phút căng thẳng, thất vọng và xúc động khi các thí sinh đối diện với thử thách. Gia đình và người thân trở thành điểm tựa để các bé vượt qua áp lực, tiếp tục theo đuổi điều mình yêu thích.

Nhà sản xuất nhấn mạnh thông điệp của mùa giải: “Đến với Model Kid Vietnam 2026, các bé sẽ được tự do khám phá bản thân và gia đình sẽ luôn là nguồn động viên, là chỗ dựa để các bé được sống với ước mơ và cảm xúc của chính mình.”

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Bên cạnh hành trình của các thí sinh, yếu tố truyền hình thực tế được thể hiện qua những màn tranh luận và cạnh tranh giữa ba mentor. Mỗi người vừa phải tìm cách phát huy thế mạnh của các thành viên, vừa bảo vệ đội hình trước những thử thách ngày càng khó.

Những màn “đấu trí” giữa Thùy Dương TyhD, Bùi Quỳnh Hoa và Quỳnh Anh hứa hẹn tạo thêm kịch tính cho cuộc đua, trong khi các mẫu nhí có cơ hội thể hiện cá tính và khả năng tiến bộ qua từng vòng.

Model Kid Vietnam 2026 lên sóng lúc 20 giờ 15 thứ Bảy hàng tuần trên VTV9, bắt đầu từ 12/9/2026. Chương trình đồng thời được phát lúc 20 giờ 30 trên Facebook và YouTube chính thức của Model Kid Vietnam./.

Dàn huấn luyện viên của chương trình.

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