20 khu du lịch quốc gia vào năm 2030: Việt Nam sẽ mở thêm những không gian nào?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 20 khu du lịch quốc gia được công nhận.

Để thực hiện mục tiêu này, chương trình không chỉ đặt yêu cầu đẩy nhanh việc lập hồ sơ công nhận đối với những khu du lịch đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, mà còn tổ chức lập quy hoạch làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ tại 10 khu du lịch quốc gia đã được công nhận và các địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia theo quy hoạch được duyệt.

Hoàn thiện mạng lưới khu du lịch quốc gia

Theo chương trình, việc lập quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia đã được công nhận và những địa điểm có tiềm năng phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Cùng với đó, các hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia đối với những khu đã đáp ứng đầy đủ điều kiện cũng được yêu cầu đẩy nhanh.

Nhiệm vụ phát triển các khu du lịch quốc gia được đặt trong tổng thể đầu tư hạ tầng tại các cực tăng trưởng, khu vực động lực và trung tâm du lịch. Chương trình yêu cầu thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ tại những không gian này, đồng thời rà soát, đồng bộ kết nối giao thông đến các cực tăng trưởng, khu vực động lực, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và các địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia.

Các loại hình giao thông được đặt trong yêu cầu kết nối gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

Du lịch đô thị gắn với kinh tế ban đêm sẽ được thúc đẩy phát triển trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Cùng với hạ tầng, chương trình xác định các nhóm sản phẩm cần được phát triển gồm du lịch biển đảo cao cấp, nghỉ dưỡng sinh thái, di sản văn hóa, du lịch đô thị gắn với kinh tế ban đêm.

Các sản phẩm mới cũng được yêu cầu đa dạng hóa, gồm MICE, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch thể thao mạo hiểm, du thuyền, du lịch giáo dục, du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới và du lịch cộng đồng khu vực biên giới theo nguyên tắc phát triển có kiểm soát.

Từ hạ tầng đến du lịch xanh, thông minh

Trong chương trình hành động, phát triển khu du lịch không tách rời yêu cầu về môi trường và tăng trưởng xanh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh, triển khai thí điểm tại các khu du lịch trọng điểm và nhân rộng trong giai đoạn 2027-2030.

Một trong những yêu cầu có mốc thời gian cụ thể là triển khai lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển, đạt 100% vào năm 2030. Các khu, điểm du lịch cũng được định hướng vận hành theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Chương trình đồng thời đặt nhiệm vụ xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các trung tâm và khu du lịch quốc gia; bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, tài nguyên rừng, đất ngập nước và đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch. Việc giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được đặt ra đối với các khu, điểm du lịch, đặc biệt là khu, điểm du lịch ven biển, hải đảo.

Du khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng lựa chọn "chữa lành" ở vùng núi cao mát mẻ. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, chương trình đặt nhiệm vụ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các phần mềm, ứng dụng phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp, hướng dẫn viên và cơ quan quản lý; xây dựng nền tảng số kết nối doanh nghiệp du lịch với thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia được xây dựng theo hướng kết nối từ Trung ương đến địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thống kê du lịch.

Nhân lực cũng được đặt trong yêu cầu mới, với việc xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân lực du lịch phù hợp với tiêu chuẩn nghề ASEAN. Chương trình yêu cầu chuẩn hóa chương trình, nội dung và chuẩn đầu ra đào tạo; tăng cường đào tạo về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và các công nghệ số tiên tiến.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 16-19% mỗi năm; 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng từ 3% mỗi năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, nhu cầu buồng lưu trú khoảng 1,5 triệu buồng và 20 khu du lịch quốc gia được công nhận.

Mục tiêu chung của chương trình là tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được điều chỉnh; đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng, đồng thời phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, tuần hoàn…/.

Quy hoạch sông Hồng được kỳ vọng mở thêm không gian và tạo động lực cho du lịch Thủ đô "cất cánh" trong tương lai.

Du lịch Việt Nam 2026: Sẵn sàng chiến lược cho toàn ngành bứt phá Du lịch Việt không chủ trương chạy theo mục tiêu ngắn hạn mà đang triển khai chiến lược dài hạn, bài bản; trọng tâm là đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ...