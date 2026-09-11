Thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương quốc tế

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số địa phương quốc tế đang dự chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, năm 2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt tiếp bà Enai Diamela Palacios Acosta, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Santiago de Cuba, Cộng hòa Cuba; ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, Campuchia; ông Phouvong Ounkhamsen, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xiangkhouang, Lào.

Cũng trong chiều 11/9, ông Bùi Xuân Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc Vùng Thủ đô Tokyo, Nhật Bản; ông Grant Smith, Thị trưởng thành phố Palmerston North, New Zealand; ông Ricardo Concepción Rodríguez, Thống đốc tỉnh Artemisa, Cuba.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Enai Diamela Palacios Acosta, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Santiago de Cuba, Cộng hòa Cuba. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các địa phương quốc tế bày tỏ niềm vui, tự hào tham dự chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng nội dung Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh rất có giá trị cho các hoạt động hợp tác giữa các địa phương cũng như sự phát triển chung của mỗi địa phương trong tương lai.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương quốc tế đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội và phương hướng phát triển trong thời gian tới của địa phương mình; chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương cũng như tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên phát triển trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Thủ đô Tokyo nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai chuẩn bị ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để tạo khuôn khổ ổn định cho quan hệ hai địa phương, trong đó quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác về đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, quản trị số; hợp tác trong phát triển đô thị xanh và khả năng chống ngập; hợp tác phát triển cảng biển và logistics.

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Palmerston North, New Zealand nhất trí triển khai sáng kiến ký Ý định thư (LOI) để mở rộng quan hệ hợp tác từ giáo dục sang hợp tác đa lĩnh vực, trong đó có hợp tác về nông sản, thực phẩm, logistics, thương mại, phát triển đô thị và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Santiago de Cuba nhất trí trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác đã ký từ năm 2007, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo; đồng thời đẩy mạnh phối hợp triển khai Tuyên bố chung của Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026.

Trao đổi về phương hướng đẩy mạnh hợp tác trong tương lai, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các tỉnh Kratie, Campuchia; tỉnh Xiangkhouang, Lào nhất trí cùng hợp tác tăng cường hơn nữa các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh như nông nghiệp, năng lượng tái tạo; trao đổi kinh nghiệm quản trị hành chính công…/.

Thành phố Hồ Chí Minh tri ân sự ủng hộ, đồng hành của bạn bè quốc tế Những thành tựu tích cực mà TP Hồ Chí Minh đạt được phản ánh sự năng động của Thành phố và niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. ​