Điện Biên: Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Chiều 11/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Tuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Na Son nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương chúc mừng hai cán bộ được tin tưởng bổ nhiệm, phân công công tác mới đồng thời đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường kinh nghiệm công tác, cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung theo dõi, đôn đốc các nguồn tạo tăng trưởng lĩnh vực xây dựng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành theo kịch bản quý 3 và cả năm 2026.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung triển khai các công trình, dự án giao thông quan trọng của tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Trần Thanh Kiên bày tỏ sự cảm ơn đối với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, gương mẫu, tận tụy trong công việc cùng tập thể Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 10/9/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định cho ông Vũ Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 11/9/2026.

Trước đó, ngày 14/8/2026, ông Vũ Anh Dũng đã có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Lý do xin nghỉ việc được ông Dũng nêu trong đơn là do gia đình chuyển nơi sinh sống và bản thân cần có thời gian để điều trị, chữa bệnh./.

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