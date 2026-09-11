Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Lạng Sơn

Chiều 11/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo của tỉnh Lạng Sơn cho biết, giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực; diện mạo nông thôn, kết cấu hạ tầng và đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến. Thu nhập người dân nông thôn năm 2025 tăng 1,39 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 3,7%/năm.

Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo sinh kế và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tính đến ngày 8/9, giá trị giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt 228,783 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 19%).

Nguồn vốn đầu tư phát triển là 120,362 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 25%), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 20,919 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 18%)...

Nguồn kinh phí chi thường xuyên là 108,421 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 15% dự toán giao). Dự ước đến ngày 30/9, giá trị giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt 524 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 43%). Phấn đấu hết năm 2026, tỉnh Lạng Sơn cơ bản giải ngân hết các nguồn vốn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cấp ngành trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Lạng Sơn cần huy động các nguồn lực khác lồng ghép vào vốn đầu tư công để tiếp tục đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế xã hội các địa phương...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đề nghị, Quốc hội và các cơ quan chức năng sớm có nghị định, thông tư hướng dẫn đối với các nghị định Quốc hội mới ban hành để địa phương có cơ sở để thực hiện.

Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội có ý nghĩa rất lớn đối với Lạng Sơn, đây là căn cứ để Trung ương ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn cũng như đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đi vào cuộc sống.

Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu không để xảy ra tình trạng thu hồi, hủy dự toán. Toàn tỉnh không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, công tác quản lý đầu tư được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm thanh toán, quyết toán đúng quy trình.../.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, bồi dưỡng với cán bộ cơ bản được thực hiện đúng quy định của Đảng.