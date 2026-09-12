Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động của BRICS

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là đối tác của nhóm BRICS.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ vào ngày 12 và 13/9/2026.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là đối tác của nhóm BRICS, cho thấy vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới./.