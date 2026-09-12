Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Đánh thức di sản bằng nhịp sống đương đại

Ngày 11/9, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề "Dòng chảy di sản", mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa kéo dài 10 ngày. Thay vì tái hiện quá khứ một cách đơn thuần, đêm diễn hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại để làm mới các giá trị truyền thống. Sự kiện trở thành điểm khởi đầu đầy cảm hứng, đưa di sản nghìn năm hòa cùng nhịp đập của đời sống đương đại.

Tiếp nối sân khấu thực cảnh này, dòng chảy nghệ thuật nhanh chóng lan tỏa đến Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và Văn Miếu – Quốc Tử Giám với hàng loạt không gian tương tác độc đáo. Tại đây, công chúng được lắng nghe "Thanh âm Gốm", trải nghiệm trình chiếu 3D mapping trên kiến trúc cổ và trực tiếp giao lưu cùng các nghệ nhân dân gian. Nhờ đó, di sản thoát khỏi không gian trưng bày tĩnh để thực sự sống dậy qua từng giác quan của người thưởng lãm, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sự đối thoại nhịp nhàng giữa lịch sử và thời đại không chỉ tạo nên dấu ấn văn hóa đặc sắc cho Thủ đô mà còn góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế của Hà Nội – Thành phố Sáng tạo UNESCO – nơi ký ức ngàn năm luôn được bảo tồn và không ngừng thăng hoa. Trong 10 ngày lễ hội, câu chuyện về Thăng Long - Hà Nội sẽ tiếp tục được kể tiếp bằng ngôn ngữ nghệ thuật đầy sức sống hôm nay./.